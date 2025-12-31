Igrali se u napuštenom objektu u Primoštenu, jedno dijete palo u okno lifta - teško je ozlijeđeno

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu
U utorak oko 17 sati u Primoštenu u napuštenom objektu dijete je palo u okno lifa, izvijestila je PU šibensko-kninska.
Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede, a do nesreće je došlo tijekom dječje igre u napuštenom objektu.
Nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu.
Policija je obavila očevid, izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku o događaju te nastavlja poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.