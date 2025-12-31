FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HELIKOPTEROM PREVEZENO U SPLIT /

Igrali se u napuštenom objektu u Primoštenu, jedno dijete palo u okno lifta - teško je ozlijeđeno

Igrali se u napuštenom objektu u Primoštenu, jedno dijete palo u okno lifta - teško je ozlijeđeno
×
Foto: Marko Mrkonjic/pixsell/ilustracija - Slika Ne Prikazuje Mjesto Ovog Događaja

Nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu

31.12.2025.
9:24
danas.hr
Marko Mrkonjic/pixsell/ilustracija - Slika Ne Prikazuje Mjesto Ovog Događaja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

​U utorak oko 17 sati u Primoštenu u napuštenom objektu dijete je palo u okno lifa, izvijestila je PU šibensko-kninska.

Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede, a do nesreće je došlo tijekom dječje igre u napuštenom objektu. 

Nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu.

Policija je obavila očevid, izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku o događaju te nastavlja poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

DijetePrimoštenLiftNesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HELIKOPTEROM PREVEZENO U SPLIT /
Igrali se u napuštenom objektu u Primoštenu, jedno dijete palo u okno lifta - teško je ozlijeđeno