Igrali se u napuštenom objektu u Primoštenu, jedno dijete palo u okno lifta - teško je ozlijeđeno

​U utorak oko 17 sati u Primoštenu u napuštenom objektu dijete je palo u okno lifa, izvijestila je PU šibensko-kninska.

Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede, a do nesreće je došlo tijekom dječje igre u napuštenom objektu.

Nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu.

Policija je obavila očevid, izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku o događaju te nastavlja poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.