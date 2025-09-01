Dalić o Sučiću: 'Neki su se kupali, dok su drugi igrali za reprezentaciju...'

Hrvatski nogometni reprezentativci okupljaju se u ponedjeljak u Zagrebu za dvije kvalifikacijske utakmice: 5. rujna gostuju na Farskim Otocima, a 8. rujna dočekuju Crnu Goru. Ako pobijede u obje, fešta će biti dvostruka, zbog bodova i Modrićevog 40. rođendana 9. rujna.

"Pred nama su dvije utakmice, mi smo favoriti, ali moramo ih shvatiti ozbiljno. Bit će teško, moramo biti na to spremni. Popis je takav, Gvardiola nema, ozlijeđen je, Juranović ima ozljedu, ali doći će pa ćemo vidjeti. Stanišić ima privatne probleme pa smo aktivirali poziv Smolčiću. Ostali su tu i nadam se da će biti zdravi. Moramo biti maksimalno motivirani i spremni!", počeo je Dalić.

"Neki su mijenjali klubove. Drago mi je da neki igraju i pokušavaju se vratiti u formu u kojoj su bili prije. Još uvijek se snalaze i privikavaju. Ove dvije utakmice su opasne jer je početak sezone", rekao je Dalić.

"Znam što je Lukin motiv i cilj. On se tome podredio. Ima 40 godina a toliko energije i volje i želje. U Milanu je postao već motor ekipe. Nadam se da će ga poslužiti zdravlje", rekao je.

"O Smolčiću smo se očitovali i prije i pratili. Počeo je igrati, a mi moramo popuniti tu poziciju. Bitno nam je da imamo još rješenje", rekao je.

"Nisam komunicirao da je neko kažnjen, potjeran ili izbrisan. Nisam u reprezentaciji da bih kažnjavao i tjerao nekoga, ovdje sam da Hrvatsku odvedem na SP 2026. Imam svoj način i svoj put kako to napraviti. Proteklih osam godina rezultati pokazuju radim li to dobro ili loše. Nisam nikoga kaznio.

Izabrao sam 20 igrača, kao što sam to napravio 98 puta dosad. Vi i javnost ste se sa mnom složili u 95 posto slučajeva. Sad je trebalo napasti mene, reprezentaciju i obitelj i nastala je bespotrebna hajka. Nema to veze s pojedincem. Trebalo je napraviti aferu.

Poštujem odluku Luke Sučića i obitelj, ali poštujem i svoju obitelj i odluke. Nema tjeranja, nadam se da će se vratiti u reprezentaciju kao i drugi. To je jedino čisto i glatko. Nemamo probleme u reprezentaciji, sve štima. Ova tema je gotova.

Luka je rekao da poštuje moj izbor. To nitko nije objavio. Nema potrebe za aferama i problemima. Pitao me može li na vjenčanje sestre. Rekao sam mu da mu to ne mogu zabraniti, ali da zna pravila koja se poštuju osam godina. Zna se tko je glava obitelji i tko odgovara. Zato smo bili i drugi i treći na svijetu.

Bazirao sam se na ciklus u lipnju i ti igrači su bili tu. Tu su bili 10 dana dok su njihovi kolege kupali. To je bio moj motiv. Na popisu je 20 igrača, nema 21-22. Izabrao sam one za koje mislim da su najbolji.

Kad ste se već dotaknuli dvostrukih kriterija, ima situacija u životu kad nešto ne možete promijeniti, je li to dijete, smrtni slučaj, ja ću pustiti. Evo, pustit ću Stanišića jer čeka dijete. A vjenčanje? Erlić je već pitao Ivu Olivari kad je reprezentativni ciklus za 2026. prije Eura jer tad razmišlja o vjenčanju.", objasnio je izbornik.

"Za Livija nikad nismo sumnjali. On je uvijek broj jedan za nas. Znamo koliko nam je dao. Idemo ovaj ciklus dati svoj maksimum", kratko je objasnio.

"Čeka nas teško gostovanje na Farskim otocima. Igra se na umjetnoj travi. Dobro su igrali protiv Crne Gore i Češke, ali sve ovisi o nama. Ako budu dugo držali 0:0, bit će fanatični i borbeni. Proučit ćemo ih, ali znamo da je to opasan dvoboj. Postavit ćemo se kao da su Francuzi", komentirao je tako prvog protivnika.

"Govorim što vidim i mislim. Svjedoci ste naših klubova u Europi. Daj Bože da je naša liga najbolja, ali liga nam je 22. u Europi, a reprezentacija osvaja medalje. Ne možemo očekivati ni plasman ako biramo igrače samo na osnovu naše lige. Mjerilo su po meni rezultati u Europi", objasnio je.

"Fruk je svojim igrama sve zaslužio. Nadam se da će biti prostora za njega ovaj put", najavio je Zlatko.

Trening je zakazan za 18 sati na Maksimiru, a izbornik Dalić održat će konferenciju u 11 sati, gdje će objasniti odluku oko Luka Sučića i nadomjestiti ozlijeđene Kovačića i Gvardiola.

U skupini L vodi Češka sa 9 bodova, dok Hrvatska i Crna Gora imaju po maksimalnih 6 bodova iz dvije utakmice. Samo prvoplasirani izborit će izravan plasman na SP 2026.

