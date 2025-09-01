Lokosi jedini naši predstavnici u Ligi prvaka: Saznali su tko im je prvi suparnik

Juniori zagrebačke Lokomotive i ove sezone igrat će u juniorskoj Ligi prvaka (UEFA Youth League) kao juniorski prvaci Hrvatske.

Kao i prošle godine, Lokosi će svoj put započeti u drugoj rundi Puta prvaka. Ždrijeb u Nyonu u toj rundi dodijelio im je rumunjski FCSB. Prvu utakmicu Lokosi će igrati na domaćem terenu 22. listopada, a uzvrat je u Bukureštu tjedan dana kasnije. Podsjetimo, Lokosi su prošle godine došli do šesnaestine finala gdje su ispali od Sturma iz Graza.

Tada ih je vodio današnji trener seniora Nikica Jelavić. Juniori Lokomotive nisu najbolje ušli u sezonu u kojoj brane naslov. U prva četiri kola sve su utakmice remizirali.

