Prosinečki u problemu pred Hrvatsku: Otpala dva važna igrača, još dva upitna

Dok Hrvatska bude igrala na Farskim Otocima u petak, Crna Gora Roberta Prosinečkog će na domaćem terenu igrati vrlo važnu utakmicu protiv Češke. Tri dana kasnije naša će reprezentacija na Maksimiru ukrstiti koplja s legendarnim Žutim i njegovom reprezentacijom.

Robertu Prosinečkom upitna su četiri vrlo važna igrača, ali Robi nije potvrdio da neki neće biti spremni već za Češku. Sigurno neće biti vratara Igora Nikića koji se povrijedio na posljednjoj ligaškoj utakmici svog Mirandésa. Nikić je branio u prvoj utakmici s Česima u lipnju, a vjerojatno će ga mijenjati Balša Popović iz OFK Beograda.

Najveći udarac bio bi izostanak Adama Marušića ponajboljeg nogometaša Crne Gore koji je odigrao 86 minuta za Lazio protiv Verone prije tri dana, a Prosinečki je na pres konferenciji rekao da će vidjeti što će biti s njim. Upitan je i odlični napadač Milutin Osmajić koji odlično igra ove sezone u Prestonu, u tri kola Championshipa zabio je tri pogotka.

Zbog privatnih problema za utakmicu s Češkom otpao je i Andrija Radulović, napadač Rapida iz Beča. Crna Gora bi tako mogla biti desetkovana u Zagrebu. Utakmice s Češkom i Hrvatskom mogle bi biti ključne za Prosinečkog. Pozitivni rezultati bi ga ostavili u igri za Svjetsko prvenstvo.

