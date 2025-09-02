Bivši Vatreni uoči dvije važne utakmice: 'Te su reprezentacije posebno motivirane protiv Hrvatske'

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za dvije rujanske utakmice protiv Farskih Otoka u gostima i Crne Gore u Zagrebu. Dvije su to utakmice u kojima je Hrvatska veliki favorit. Za najavu smo nazvali bivšeg vatrenog, Sašu Peršona.

"Što se tiče te prve utakmice s Farskim Otocima, mislim da izostanci nekih važnih igrača se ne bi smjeli osjetiti. S druge strane će možda neki igrači dobiti priliku koju su manje igrali tako da vjerujem da tu problema nekih ne bi smjelo biti", počinje razgovor čovjek koji je tri puta nastupio za hrvatsku reprezentaciju u njezinim počecima.

"Međutim, nikad se ne zna, Farski Otoci su znali iznenaditi na nekim utakmicama tako da ne treba očekivati da će to biti utakmica bez problema, ali mislim da smo mi u jednoj prednosti i da bez obzira koji igrači igraju, mislim da sve osim naše pobjede bi bilo iznenađenje", kaže Peršon.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Puno naših reprezentativaca je mijenjalo klubove, tek se adaptiraju, a lige petice počele su tek prije 2-3 tjedna.

"To može biti problem. Lige su počele i više-manje svugdje se igraju prva dva-tri kola. Farska liga je pri kraju, na vrhuncu su sezone, ali bez obzira na to, mislim da smo mi u prednosti i da bez obzira koji će igrači nastupiti, sve osim naše pobjede, bilo bi veliko iznenađenje. Ali kažem, opet ne treba očekivati da će to biti baš nešto lagano da će to biti samo potrebno istrčati na teren. Trebat će odigrati utakmicu, ali kažem da ćemo svi od nas i svi na toj utakmici očekuju pobjedu Hrvatske, tako da vjerujem da neće biti problema i da nam se neće desiti nikakav kiks", završio je priču Peršon o Farskim iliti Ovčjim Otocima i prebacio se automatski na Crnu Goru

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje kod se nalazili

"I onda normalno slijedi utakmica s Crnom Gorom, jednom reprezentacijom iz bivše Jugoslavije. I sigurno je da su sve te reprezentacije posebno motivirane kad igraju s Hrvatskom. No, s obzirom na to da se igra u Zagrebu i s obzirom na to da smo domaćini, mislim da je to ipak velika prednost i ja se nadam da neće biti problema i da ćemo osvojiti svih šest bodova", kaže bivši nogometaš Dinama, Rijeke i Hajduka.

Crnu Goru vodi Robert Prosinečki, dobro poznaje našu reprezentaciju, s Azerbajdžanom nam je prije deset godina uzeo bod.

"Sigurno da će na neki način on biti više motiviran i da će motivirati svoju reprezentaciju, to znamo i to očekujemo. Ali, s druge strane, opet, kad znaš da se igra doma, igramo pred svojom publikom u Zagrebu, onda je normalno očekivati pobjedu. To je nekako ona normalna stvar, ali kažem opet da neće biti jednostavno i da neće biti lagano ne samo protiv Crne Gore.

Sve novosti o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Crna Gora nas očekuje nakon nezgodne utakmice na Farskim Otocima, ali opet sad gledamo našu reprezentaciju i normalno da svi očekujemo da u ove dvije utakmice na neki način uzmemo svih šest bodova i mislim da bi zapravo situacija bila krajnje čista šo se tiče tog osvajanja prvog mjesta. Istina, još moramo ići u Češku, ali i Češka može izgubiti negdje bodove do te utakmice, ali mislim da s dvije pobjede, da smo onda jako blizu vrhu", zaključio je Saša Peršon podcrtavši ono čemu se svi nadamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz tabora Vatrenih