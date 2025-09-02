Dinamova obitelj izgubila člana, preminuo je član šampionske generacije

Bivši nogometaš Dinama, Miljenko Puljčan preminuo je u 80. godini života. Od njega se Dinamo oprostio na svojoj službenoj stranici. Riječ je o igraču vezne linije koji je s Dinamom osvojio Kup velesajamskih gradova iako nije zaigrao na putu do osvajanja tog naslova.

Za Dinamo je debitirao u travnju 1964. godine s nepunih 18 godina. U sezoni, 1964/'65. bio jedna od važnih karika na putu ka osvajanju pokala pobjednika Kupa Maršala Tita. Zapažen je bio i u europskim dvobojima. Dinamo je u Kupu pobjednika kupova ujesen te iste sezone izbacio grčki AEK, potom je bio bolji i od rumunjske Steaue da bi ga u četvrtfinalu tijesno zaustavio Torino. Nakon ovakvih je epizoda proglašen za drugoga najtalentiranijeg mladog nogometaša u Jugoslaviji, odmah iza Dragana Džajića.

Štoviše, sljedeće je sezone, na proljeće 1966. godine, sudjelovao u rekordnoj pobjedi plavih protiv Džajićeve Crvene Zvezde sa 6:0. S plavima je osvojio pokal pobjednika Kupa, dvaput došao do finala istog natjecanja, a dvaput bio i doprvak. U Dinamu je igrao do 1967. nakon čega je nastupao za Zagreb, Borac iz Banje Luke, sisačku Segestu i zagrebački Metalac.

