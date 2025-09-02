Dinamo doveo novog trenera: Radio je u Barceloni 11 godina i stvarao zvijezde poput Yamala

Dinamo je doveo novog trenera u svoju nogometnu školu tvrdi španjolski medij Mundo Deportivo. Španjolski medij ide i korak dalje te kaže kako je riječ o Jordiju Fontu, 56-godišnjem stručnjaku koji je čak 11 godina radio u najpoznatijoj nogometnoj akademiji na svijetu - Barceloninoj La Masiji.

Fonta nazivaju stručnjakom u metodologiji rada, a u Barceloni je radio od 2006. do 2017. Tamo je surađivao s Albertom Capellasom, bivšim voditeljem La Masije, a danas voditeljem Dinamove akademije. "Font je posljednjih godina vodio kamp Marca Bernala i radio s brojnim igračima, od kojih su neki danas svjetske zvijezde. Pod njegovim vodstvom igrali su Carles Aleñá, Óscar Mingueza, Sergi Gómez, Marc Bernal te, naravno, Lamine Yamal. Svima je nastojao prenijeti stil i vrijednosti Barcelone" - piše Mundo Deportivo.

On je treća prinova koja je ovog ljeta u Dinamo stigla iz katalonskog diva nakon spomenutog Capellasa i stopera Sergija Domingueza.

