Legendarni veznjak Manchester zamijenio Istanbulom: Biranim je riječima govorio o navijačima

Njemački reprezentativac Ilkay Gundogan (34) napustio je Manchester City i karijeru će nastaviti u redovima Galatasarayja, objavili su klubovi.

Gundogan je za Galatasaray potpisao ugovor na dvije godine nakon što je u dva navrata ukupno osam godina nosio dres "Građana".

Njemački veznjak je za City igrao od 2016. do 2023. godine, a potom i prošlu sezonu. Ukupno je upisao 358 nastupa u svim natjecanjima i postigavši ​​65 golova. Između je jednu sezonu nosio dres Barcelone, a tijekom karijere je igrao i za Borussiu Dortmund, Nurnberg i Bochum.

"Manchester City će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Uživali smo u toliko uspjeha u našem zajedničkom vremenu i bilo je toliko nezaboravnih trenutaka," kazao je Gundogan koji je u dresu Cityja osvojio 14 naslova pri čemu i "Treble" 2023.

U dresu njemačke reprezentacije upisao je 82 nastupa i postigao 19 golova, a od dresa "elfa" oprostio se u kolovozu prošle godine.

Gundogan, koji je jutros stigao u Istanbul, kratko je kazao na aerodromu.

"Ovo je sudbina. Jako sam uzbuđen. Veliki sam navijač Galatasaraya, mi smo kao obitelj. Uvijek sam ih pratio. Podrška navijača i pozitivne poruke motivirat će nas ove sezone. Igranje nogometa pred ovom nevjerojatnom publikom bit će još bolji osjećaj. Veselim se što ću vas ponovno vidjeti," poručio je.

