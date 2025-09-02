Pjaca predstavljen u Nizozemskoj: 'Klub ima veliku tradiciju, želim igrati na visokoj razini'

Marko Pjaca napokon je pronašao novi klub. Bivši nogometaš Dinama, Rijeke, Juventusa i drugih danas je službeno predstavljen kao novi igrač nizozemskog Twentea. Klub ga je navijačima predstavio spektakularnim videom na društvenim mrežama. "Hrvatski napadač s 28 nastupa za reprezentaciju dolazi u nizozemski klub kao slobodan igrač. Prošle je sezone nastupao za Dinamo Zagreb. Danas je stigao na stadion De Grolsch Veste, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor" - napisali u u objavi.

Pjaca je bez kluba bio otkako je početkom ljeta raskinuo ugovor s Dinamom, a povezivalo ga se s povratkom u Rijeku, španjolskom Sevillom, Sarajevom i Trabzonsporom. On je na predstavljanju u novom klubu rekao: "Sretan sam što sam sada ovdje, lijep je osjećaj biti u Twenteu. Nadam se da ću se što prije priključiti momčadi, upoznati igrače i pomoći klubu. Twente je klub s velikom tradicijom. Svi s kojima sam razgovarao o Twenteu rekli su mi koliko su navijači sjajni i kakva je atmosfera na stadionu. Veselim se što ću to doživjeti. Bilo mi je važno donijeti pravu odluku u ovoj fazi karijere. Želio sam nastaviti igrati u Europi, u dobroj ligi na visokoj razini."

Pjaca je prošle za dinamo postigao devet golova i imao isto toliko asistencija u 44 nastupa.

