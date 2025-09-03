Otkriveno tko će suditi Hrvatskoj na Farskim Otocima: Vatreni se već susreli s njim

Hrvatska nogometna reprezentacija ovog petka nastavlja svoj put u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni će u svojoj trećoj utakmici u ovim kvalifikacijama gostovati na Farskim Otocima. Taj dvoboj počinje u 21 sat, a sada je poznato i tko će biti glavni sudac na toj utakmici.

Ta je čast pripala Estoncu Kristu Tohveru, a pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Silver Koiv i Sander Saga. U VAR sobi sjedit će švicarsko-estonska kombinacija koju će činiti Fedayi San i Joonas Jaanovits.

Tohver već jednom sudio, također u kvalifikacijama za Scjetsko prvenstvo. Bilo je to u ožujku 2021. kada su Vatreni u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. svladali Cipar na Rujevici 1:0 golom Marija Pašalića.

44-godišnji Estonac u karijeri je sudio 34 utakmice Europske lige, osam utakmica Konferencijske lige i pet utakmica u Ligi prvaka. Prosječno po utakmici daje 4.5 žutih kartona.

