Turci ne prestaju trošiti: Dojučerašnji Majerov suigrač preselio u Bešiktaš

Češki krilni nogometaš Vaclav Cerny (27) napušta Wolfsburg, za kojeg igra hrvatski reprezentativac Lovro Majer, te će karijeru nastaviti u turskom Bešiktašu.

Češki reprezentativac je s Bešiktašem potpisao trogodišnji ugovor, a njemački mediji navode da će turski klub platiti sedam milijuna eura odštete.

Foto: Profimedia

Cerny je u Wolfsburg stigao prije dvije godine iz Twentea, a prošle sezone bio je na posudbi u Glasgow Rangersima. U škotskom klubu je upisao 18 golova i devet asistencija.

Novosti s tržišta nogometaša pratite na portalu Net.hr.

Kad su u pitanju turski klubovi ovog ljeta je na pojačanja najviše potrošio prvak Galatasaray, nešto više od 148 milijuna eura. Galatasaray je samo za nigerijskog golgetera Victora Osimhena platio Napoliju 75 milijuna eura. Fenerbahče je za nove igrače izdvojio 87 milijuna, a Bešiktas oko 38 milijuna eura.

