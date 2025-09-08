Komične scene u Konyi: Lamine Yamal izgubio ključnu stvar za povratak u domovinu

Španjolska je u Konyi razbila Tursku s visokih 6:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, no nakon utakmice mladi napadač Barcelone Lamine Yamal našao se u neugodnoj situaciji jer ostao je bez putovnice.

Kamere su snimile Yamala kako u autobusu i svlačionici bezuspješno traži dokumente, otvara kofer, ali sve je bilo uzalud. Nije poznato koliko je dugo bio “zarobljen” u Turskoj, ali se vjeruje da je problem brzo riješen uz pomoć ambasade.

🚨 Lamine Yamal lost his passport in Turkey.



After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ‼️

pic.twitter.com/V4Wf5gNsln — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025

Fanovi su se našalili da bi u ovu priču mogao biti uključen i Arda Guler, dok su drugi prozivali Yamala zbog nepažnje. Ipak, mladi napadač odigrao je odličan meč, upisao je dvije asistencije, iako nije zabio gol. Ovo je bio njegov 22. nastup za Crvenu furiju, uz ukupno šest golova.

