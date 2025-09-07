uništen san /

Amerika ponovno bruji o sramoti: Novi incident na sportskim tribinama potresao javnost

Amerika ponovno bruji o sramoti: Novi incident na sportskim tribinama potresao javnost
Foto: Screenshoot/ X

Tribinama je zavladalo negodovanje, a društvene mreže bruje o 'najružnijem potezu tjedna'

7.9.2025.
8:34
Sportski.net
Screenshoot/ X
Na bejzbol utakmici između Philliesa i Marlinsa u Miamiju mladi navijač, koji je slavio rođendan, ostao je bez lopte koju je njegov otac uhvatio nakon home-runa Harrisona Badera. Iako je loptica bila namijenjena dječaku, žena odjevena u majicu Philliesa krenula je u raspravu s njegovim ocem i uspjela mu izvući loptu iz ruku.

Na tribinama je zavladalo negodovanje, a društvene mreže bruje o “najružnijem potezu tjedna”. Organizatori su na kraju dječaku poklonili utješni dar kako bi barem malo popravili dan, i to je i bolji rođendanski poklon od moguče loptice jer je dobio potpisanu palicu Harrisona badera i košaru punu rekvizita.

 

 

Sličnu sudbinu doživio je i mali navijač iz Poljske na US Openu. Nakon pobjede nad Karenom Khačanovom, poljski tenisač Kamil Majchrzak skinuo je kapu i pokušao je pokloniti dječaku s tribina. No prije nego što je mališan uspio primiti poklon, Piotr Szczerek, poljski direktor, oteo je kapu i predao je ženi pokraj sebe koja ju je stavila u torbu, unatoč dječakovom protestu.

 

 

Dva različita sporta, ista priča – odrasli koji su djeci oduzeli trenutke za pamćenje.

