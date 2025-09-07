Amerika ponovno bruji o sramoti: Novi incident na sportskim tribinama potresao javnost

Na bejzbol utakmici između Philliesa i Marlinsa u Miamiju mladi navijač, koji je slavio rođendan, ostao je bez lopte koju je njegov otac uhvatio nakon home-runa Harrisona Badera. Iako je loptica bila namijenjena dječaku, žena odjevena u majicu Philliesa krenula je u raspravu s njegovim ocem i uspjela mu izvući loptu iz ruku.

Na tribinama je zavladalo negodovanje, a društvene mreže bruje o “najružnijem potezu tjedna”. Organizatori su na kraju dječaku poklonili utješni dar kako bi barem malo popravili dan, i to je i bolji rođendanski poklon od moguče loptice jer je dobio potpisanu palicu Harrisona badera i košaru punu rekvizita.

BREAKING: Meet Cheryl Richardson Wagner the Phillies Karen who berated a dad & kid over a baseball 😡 Caught on camera at the Phillies Marlins game.



Time to hold her accountable? #Phillies #phillieskaren pic.twitter.com/Shz8iYBav5 — Arshu (@im__Arshu) September 7, 2025

Sličnu sudbinu doživio je i mali navijač iz Poljske na US Openu. Nakon pobjede nad Karenom Khačanovom, poljski tenisač Kamil Majchrzak skinuo je kapu i pokušao je pokloniti dječaku s tribina. No prije nego što je mališan uspio primiti poklon, Piotr Szczerek, poljski direktor, oteo je kapu i predao je ženi pokraj sebe koja ju je stavila u torbu, unatoč dječakovom protestu.

Piotr Szczerek, the man who took the hat from a child at the Kamil Majchrzak U.S. Open match, apologized for his actions & says he plans to support children’s initiatives moving forward:



“I would like to unequivocally apologize to the boy who was harmed, his family, as well as… pic.twitter.com/rklSbqB0wc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2025

Dva različita sporta, ista priča – odrasli koji su djeci oduzeli trenutke za pamćenje.

