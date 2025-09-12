Inspektor koji je priveo ubojicu Zorana Đinđića preminuo nakon teške bolesti

Mile Novaković, nekadašnji šef Uprave kriminalističke policije Srbije, preminuo je u 72. godini života. Vijest o smrti za Novu.rs su potvrdili njegovi prijatelji i kolege.

Novaković je preminuo nakon duge i teške bolesti.

Bio je jedan od najpoznatijih šefova Uprave kriminalističke policije MUP-a, osobito u turbulentnim godinama borbe protiv organiziranog kriminala – krajem devedesetih, početkom dvijetisućitih i u razdoblju nakon ubojstva premijera Zorana Đinđića.

Karijeru je započeo još 70-ih godina prošlog stoljeća, a kroz posao se uglavnom bavio istraživanjem najtežih kaznenih djela, poput trgovine narkoticima.

Najvažnije razdoblje Novakovićeve karijere zasigurno je vezano uz razdoblje nakon 12. ožujka 2003. godine, kada je bio jedan od ključnih ljudi koji su vodili akciju “Sablja”. Između ostalog, bio je inspektor koji je priveo i ispitivao Zvezdana Jovanovića, neposrednog počinitelja ubojstva premijera.

U obračunu sa skupinom koja je usmrtila premijera Đinđića, posebno mu je pomoglo to što je i u godinama prije atentata istraživao zločine Zemunskog klana.

Uhićenja koja su Novaković i njegov tim proveli dovela su do osuđujućih presuda u brojnim predmetima organiziranog kriminala, što je rezultiralo višegodišnjim zatvorskim kaznama za počinitelje.

Odlikovan je ordenom za hrabrost.

U mirovinu je otišao 2006. godine, a do smrti je živio skromno, u jednom naselju na rubu Beograda.

