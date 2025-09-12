Masovni napad na Rusiju: Dronovi zasuli Moskvu i ključnu luku, pogledajte snimke

Ukrajinske snage u noći na petak izvele su veliki noćni napad dronovima na Rusiju, a između ostalog gađali su Moskvu i Lenjingradsku oblast, javlja Kyiv Independent.

Ministarstvo obrane Rusije tvrdi da je protuzračna obrana presrela 221 ukrajinski dron diljem zemlje. Stanovnici Lenjingradske oblasti izjavili su da je riječ o jednom od najmasovnijih napada na regiju od početka sveobuhvatne invazije.

A swarm of 221 drones struck several Russian regions.



Targets included a port in Leningrad region, where a ship caught fire, and a reported attack on a Lukoil facility in Smolensk region. pic.twitter.com/j1cYRiHIAb — KyivPost (@KyivPost) September 12, 2025

Guverner te oblasti Aleksandar Drozdenko kazao je pak da su iznad regije oborili oko 30 dronova, čiji dijelovi su padali na nekoliko lokacija u gradu Tosno nedaleko od Sankt-Peterburga. Fragmenti i ostaci dronova pronađeni su i u drugim selima. Drozdenko dodaje da nije bilo žrtava ni materijalne štete.

Kaliningrad was not the target! Instead...!⬇️



During the night, #UAV's attacked two objects on the territory of the #russia:



🟢Oil base in the #Smolensk region, 290 km from the border with #Ukraine (video);



🟢#Primorsk port in the #Leningrad region, 940 km from the Ukrainian… https://t.co/9x2EsOMxZB pic.twitter.com/jMiV0QfG9k — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) September 12, 2025

Napad na Moskvu

Požari su izbili na brodu i crpnoj stanici u Primorsku, najvećoj ruskoj luci za ukrcaj nafte na Baltičkom moru. Obje buktinje ugašene su bez žrtava. Zbog prijetnje dronovima zatvorena je zračna luka Pulkovo u Sankt-Peterburgu, a stanovnici i dalje prijavljuju da čuju detonacije.

Dronovi su također gađali i glavni grad Moskvu, a gradonačelnik Sergej Sobjanin kaže da je oboreno najmanje njih devet. Dodao je da su hitne službe izašle na mjesto gdje su pale krhotine. Nije rekao je li nastala eventualna materijalna šteta.

Pod udarima je bila i Smolenska oblast. Guverner Vasilij Anohin šturo je rekao da su protuzračne jedinice odbijale napade iznad regije. Stanovnici navode da su čuli eksplozije, a na snimkama se vide da su dronovi gađali pogon kompanije Lukoil.

