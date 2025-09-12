Monstrum koji je ubio Irinu (23) otkrio motiv stravičnog zločina: 'Ugradili su mi čip...'

Decarlos Brown Jr. (34), osumnjičenik za brutalno ubojstvo Ukrajinke Irine Zarucke (23) u američkom Charlotteu, svojoj obitelji rekao je da ju je ubio jer je mislio da mu čita misli, javlja u srijedu New York Post.

Te tvrdnje kazala je njegova mlađa sestra Tracey Brown, koja je s njim razgovarala nekoliko puta nakon uhićenja jer je htjela doznati zašto je počinio stravičan zločin. Navodi da 34-godišnjak boluje od paranoidne shizofrenije i da joj je više puta rekao da mu je vlada u tijelo ugradila čip.

"Mrzim to reći jer ona to nije zaslužila, ali odmah sam znala da je došao do točke sloma. Nije više mogao izdržati", kazala je Brown, koju je Decarlos inače 2022. godine ugrizao i razbio joj vrata.

Uznemirujući audiozapis

Mediji pišu i u uznemirujućem audiozapisu razgovora nastalog 28. kolovoza, šest dana nakon zločina. Čuje se kako osumnjičenik govori da ga je "materijal u njegovom tijelu" prisilio da ubije Irinu. Isto tako, sestra je priznala da je prijetio njoj i majci kad ga je posjetila prošli tjedan. Optužio ih je da su dio zavjere protiv njega. "Vlada vas koristi da bi došla do mene", tvrdio je Brown.

U jednom razgovoru, sestra je pitala zašto je baš ubio Ukrajinku. Brown je na to kazao da mu je čitala misli: "Ozlijedio sam ruku dok sam je ubadao. Ne poznajem je, nisam joj rekao ni jednu riječ. To je zastrašujuće zar, ne? Zašto bi netko nekoga ubadao bez razloga", čuje se kako Brown priča na snimci. Sestra je i dalje inzistirala da joj odgovori zašto je baš ubio Irinu.

"Samo su se iskalili na njoj. Tko god je rukovao tim materijalima, iskalili su se na njoj. To je sve. Sada moraju istražiti čemu je moje tijelo bilo izloženo. Sada moraju provesti istragu tko je imao motiv za ono što se dogodilo", poručio je Brown.

Kamere snimile ubojstvo

Podsjetimo, stravično ubojstvo koje je potreslo SAD snimile se kamere. Na uznemirujućoj snimci vidi se kako Ukrajina nešto prije 22 sata ulazi u vagon vlaka i sjeda točno ispred osumnjičenog Browna. Otprilike četiri i pol minute nakon, 34-godišnjak vadi nož iz džepa i rasklapa ga dok Ukrajinka gleda u svoj mobitel.

Zatim Brown skače, hvata šipku sjedala ispred sebe i tri puta u vrat ubada Zarucku. Ozlijeđena djevojka sklopila je koljena, rukom prekrila usta i pogledala prema ubojici. Otprilike 15 sekundi kasnije, pala je na pod.

Mnoge je šokirala reakcija putnika. Nekoliko njih izvadilo je mobitele i snimale posljednje trenutke 23-godišnjakinje. Nakon početnih trenutaka šoka, jedan muškarac skinuo je svoju košulju i pokušao zaustaviti krvarenje, ali bilo je prekasno - Zarucka, koja je u SAD stigla nakon što je 2022. pobjegla od rata u Ukrajini, umrla je u vlaku od zadobivenih ozljeda.

Foto: Profimedia

Brown je optužen za ubojstvo prvog stupnja i "prouzročenje smrti u javnom prijevozu". Glavna državna odvjetnica Pamela Bondi rekla je da će tražiti maksimalnu kaznu te da on "nikada više neće vidjeti svjetlo dana kao slobodan čovjek".

Ima povijest problema sa zakonom, između ostalog osude za oružanu pljačku, tešku krađu i provalu. Državni podaci pokazuju da je proveo više od pet godina uz zatvoru zbog pljačke uz uporabu opasnog oružja. Ne računajući ubojstvo Zarucke, povezan je s 14 slučajeva koji datiraju još iz 2011. godine.

