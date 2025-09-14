Kamerom uhvatili buktinju smrti: 15 ljudi preminulo u strašnom lančanom sudaru
Prema prvim izvješćima, kamion pun piva sudario se s taksijem, koji se potom sudario s drugim vozilom
Najmanje 15 ljudi je poginulo, a dvije osobe su ozlijeđene u višestrukom sudaru u meksičkoj saveznoj državi Yucatán, izvijestile su u subotu lokalne vlasti.
Vlada Yucatána izvijestila je da se nesreća dogodila na autocesti Mérida-Campeche kada su se sudarili teretni kamion, osobno vozilo i taksi, objavio je portal Aristeguinoticias.
"Petnaest osoba je potvrđeno mrtvima na mjestu događaja, uključujući vozača kamiona s prikolicom koji je ostao u vozilu i još jednu osobu koja je izgorjela unutar taksija", detaljno je izvijestio SSP.
Osim toga, dvije su osobe ozlijeđene i bolničari su im pružili pomoć na licu mjesta, rekao je.
Prema prvim izvješćima, kamion pun piva sudario se s taksijem, koji se potom sudario s drugim vozilom.
Lokalni mediji izvijestili su da je taksi prevozio građevinske radnike iz Méride, glavnog grada Yucatána, u razna ruralna područja.
Izvješća pokazuju da je autobus sletio s ceste, prevrnuo se i potom se zapalio, pri čemu je nekoliko ljudi ostalo zarobljeno unutra.
Slike na društvenim mrežama prikazuju vozilo u plamenu i nekoliko ljudi koji leže na tlu oko njega.
Prema izvješćima, ozlijeđeni su u teškom stanju.
Guverner Yucatána, Joaquín Díaz Mena, potvrdio je 15 smrtnih slučajeva i izrazio sućut obiteljima žrtava.
"S dubokim žaljenjem primili smo vijest o nesretnoj nesreći koja se dogodila na autocesti Mérida–Campeche, u kojoj je, nažalost, poginulo 15 osoba. Izražavamo solidarnost i podršku pogođenim obiteljima u ovom bolnom trenutku", rekao je Díaz Mena u poruci na svom X računu. (EFE)
Gradonačelnica Méride Cecilia Patrón Lavia na društvenim mrežama napisala je: "S dubokom tugom oplakujem tragičnu prometnu nesreću u kojoj je 15 ljudi izgubilo život. Njihovim obiteljima i voljenima upućujem najdublju sućut i solidarnost u ovom vrlo bolnom trenutku. Neka pronađu snagu i utjehu nakon ovog nenadoknadivog gubitka"
