Kamerom uhvatili buktinju smrti: 15 ljudi preminulo u strašnom lančanom sudaru

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a dvije osobe su ozlijeđene u višestrukom sudaru u meksičkoj saveznoj državi Yucatán, izvijestile su u subotu lokalne vlasti.

Vlada Yucatána izvijestila je da se nesreća dogodila na autocesti Mérida-Campeche kada su se sudarili teretni kamion, osobno vozilo i taksi, objavio je portal Aristeguinoticias.

"Petnaest osoba je potvrđeno mrtvima na mjestu događaja, uključujući vozača kamiona s prikolicom koji je ostao u vozilu i još jednu osobu koja je izgorjela unutar taksija", detaljno je izvijestio SSP.

Osim toga, dvije su osobe ozlijeđene i bolničari su im pružili pomoć na licu mjesta, rekao je.

Prema prvim izvješćima, kamion pun piva sudario se s taksijem, koji se potom sudario s drugim vozilom.

Lokalni mediji izvijestili su da je taksi prevozio građevinske radnike iz Méride, glavnog grada Yucatána, u razna ruralna područja.

Izvješća pokazuju da je autobus sletio s ceste, prevrnuo se i potom se zapalio, pri čemu je nekoliko ljudi ostalo zarobljeno unutra.

Slike na društvenim mrežama prikazuju vozilo u plamenu i nekoliko ljudi koji leže na tlu oko njega.

Prema izvješćima, ozlijeđeni su u teškom stanju.

Guverner Yucatána, Joaquín Díaz Mena, potvrdio je 15 smrtnih slučajeva i izrazio sućut obiteljima žrtava.

"S dubokim žaljenjem primili smo vijest o nesretnoj nesreći koja se dogodila na autocesti Mérida–Campeche, u kojoj je, nažalost, poginulo 15 osoba. Izražavamo solidarnost i podršku pogođenim obiteljima u ovom bolnom trenutku", rekao je Díaz Mena u poruci na svom X računu. (EFE)

🚨Al menos 15 personas murieron en un accidente entre tres vehículos en la carretera #Mérida - #Campeche



El gobernador Joaquín Díaz Mena lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas 🔥 pic.twitter.com/Crnb7z08qV — Nación Norteña (@NacionNortena) September 14, 2025

Gradonačelnica Méride Cecilia Patrón Lavia na društvenim mrežama napisala je: "S dubokom tugom oplakujem tragičnu prometnu nesreću u kojoj je 15 ljudi izgubilo život. Njihovim obiteljima i voljenima upućujem najdublju sućut i solidarnost u ovom vrlo bolnom trenutku. Neka pronađu snagu i utjehu nakon ovog nenadoknadivog gubitka"

POGLEDAJTE VIDEO NATO je udario šakom o stol, započela je misija 'Istočni stražar': Evo što to znači za Europu