Loše vijesti za dio hrvatskih umirovljenika, mobli bi ostati u prosjeku bez 208 eura mjesečno

Trenutačni podaci pokazuju kako će se mnogima u Njemačkoj smanjiti obiteljske mirovine. Preko 750.000 stanovnika primit će u prosjeku 208 eura manje mirovine, javlja Fenix magazin.

Prve konkretne brojke otkrivaju financijski utjecaj imputacije dohotka na obiteljske mirovine u Njemačkoj. Prema najnovijim statistikama Njemačkog mirovinskog osiguranja (DRV) za 2024. godinu, preko 750.000 udovica i udovaca pogođeno je posebno velikim smanjenjem mirovina. Nova analiza otkriva financijske gubitke koje će pogođeni morati podnijeti.

Trenutačni podaci DRV-a otkrivaju jasnu podjelu u obiteljskim mirovinama. Od otprilike 6 milijuna obiteljskih umirovljenika u Njemačkoj, 3,4 milijuna prima mirovine bez imputacije dohotka, kako pokazuje statistika za 2024. godinu. Ova skupina prima u prosjeku 738 eura mjesečno.

Nasuprot tome, 2,6 milijuna preživjelih osoba mora živjeti s rezovima zbog procjene dohotka prema članku 97. njemačkog socijalnog zakonika. Više od 750.000 njih je posebno teško pogođeno, s prosjekom od 208 eura manje mjesečno, pišu njemački mediji.

Brojni Hrvati su korisnici njemačkih mirovina pa im zasigurno neće dobro leći informacije iz Njemačke. Iz ove zemlje je u Hrvatsku, kažu podaci za 2023. godinu, stiglo 84.393 mirovina. Ukupan iznos je vrtoglav te prelazi 443 milijuna eura. U odnosu na godinu dana ranije, vidi se povećanje broja isplata, a samim time i iznosa. Naime, tijekom 2022. Njemačka je u Hrvatsku isplatila 83.815 mirovina u iznosu od oko 427 milijuna eura.

Procjena dohotka za mirovine preživjelih osoba

Propis o procjeni dohotka za mirovine preživjelih osoba na snazi ​​je od 1. siječnja 1986. godine. Kako objašnjava Njemačko mirovinsko osiguranje (DRV), 40 posto neto dohotka iznad određenog dodatka uračunava se u mirovinu preživjelih osoba.

Od srpnja 2025. dodatak iznosi 1.076,86 eura mjesečno u zapadnoj Njemačkoj i 1.031,35 eura mjesečno u istočnoj Njemačkoj, a prilagođava se godišnje, prema DRV-u.

Primjerice, udovica iz Dortmunda bez djece ima neto prihod od 1.700 eura uz svoju mirovinu. To premašuje neoporezivi iznos od 1.076,86 € za 623,14 €. Stoga se udovička mirovina smanjuje za 249,26 € (40 posto od 623,14 €).

Uzimaju se u obzir različite vrste prihoda: zarađeni prihod, prihod od zamjene za zaposlenje, kao što su naknade za nezaposlenost ili druge mirovine, prihod od kamata, mirovine tvrtki i privatno mirovinsko osiguranje, kako je prikazano u službenim informacijama. Sustav je namijenjen sprječavanju isplate obiteljskih mirovina u cijelosti uz dovoljan osobni prihod.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlada najavila povećanje mirovina, evo što su poručili iz Sindikata umirovljenika