Pijan se popeo na crkvu od 50 metara radi slike, digla se panika - neće dobro proći...

Pijani dvadesetčetverogodišnjak popeo se na 50 metara visok krov crkve u južnonjemačkom gradu Landshutu kako bi snimio fotografiju mobitelom, što je izazvalo veliku hitnu intervenciju.

Hitne službe spasile su muškarca koristeći vatrogasne ljestve. Taj podvig opasan za život sada bi ga mogao skupo stajati, prema policiji.

Zadobio lakše ogrebotine

Muškarac se u subotu navečer popeo po skeli na glavni brod crkve sv. Martina u Landshutu. Odatle se popeo na otprilike 50 metara visoki vrh krova, sjeo i mobitelom fotografirao pogled. Zatim se preko crijepova spustio na tendu.

Muškarac je zadobio samo lakše ogrebotine, ali će se suočiti s optužbama za neovlašteni ulazak i materijalnu štetu. Prema policijskom izvješću, mora pokriti troškove spasilačke akcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljetna briga za školarce: Njemačka ulaže milijarde, u Hrvatskoj roditelji plaćaju igraonice