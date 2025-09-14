Stručnjaci dekodirali bolesne poruke na mecima Tyler Robinson: 'To je prizivanje bombe od 500 kg u igri'

Nakon što je uhićen Tyler Robinson, osumnjičen da je ubio konzervativnog influencera Charlie Kirka, guverner države Utah Spencer James Cox na konferenciji za novnare otkrio je detalje istrage.

Pronađeni su neiskorišteni metci na kojima su bile ugravirane poruke.

Na jednom metku pisalo je: "Hej fašistu! Hvataj!", na drugom"O bella ciao, bella ciao", a na trećem "Ako ovo čitaš, ti si gay".

Sky News razgovarao je sa stručnjacima koji su pokušali dekodirati poruke koje stoje iza tih poruka koje se na prvu referiraju na fašizam, ali i videoigre te memove. Američki mediji navode da su ove poruke posebno jasne publici koja je aktivna u online igrama.

Torina Gillies, producent društvenih mreža, i Rachel McGrath, za Sky News donose tumačenje poruka.

1. "notices, bulges, OWO, what’s this?" (u prijevodu: "obavijesti, izbočine, OWO, što je ovo?")

Kako donosi Sky News, čini se da ovaj tekst referira na mem o subkulturi, koja se usredotočuje na interes za antropomorfne životinjske likove.'

Unutar te zajednice, OwO je emotikon slatkog lica (O označava oči, w slatka usta ili nos) i koristi se kao način flerta - ali izvan zajednice često se koristi na podrugljiv način ili kao dio trolanja.

Nevjerojatno je uobičajeno da fraze koje koriste ljudi koji su "izuzetno online" - što u biti znači visoko angažirani u online kulturi - imaju dvostruka ili višestruka značenja.

Jamie Cohen, docentica medijskih studija koja proučava memeove na Queens Collegeu u New Yorku, rekla je:"„Često je ova izrazito online prikrivenost namijenjena dvosmislenom govoru."

2. "Hey, fascist! Catch ↑ → ↓↓↓'' (engl: "Hej, fašistu! Uhvati ↑ → ↓↓↓")

Na pitanje američkog dopisnika Sky Newsa Jamesa Matthewsa što znače poruke na čahurama, guverner Utaha Spencer Cox rekao je da natpis koji se odnosi na fašista "govori sam za sebe".

Drugu polovicu natpisa - strelice smjera - neki su igrači igrica odmah prepoznali.

Igrači Helldiversa 2 istaknuli su da je niz strelica kod koji se koristi za prizivanje bombe od 500 kg u igri 2024 - što je samo po sebi protumačeno kao satira fašizma.

3. "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao" (engl. "O zdravo ljepotice, zdravo ljepotice, zdravo ljepotice zdravo zdravo")

Bella Ciao je klasična talijanska pjesma koja je postala popularna antifašistička himna za vrijeme diktature Benita Mussolinija.

Posljednjih godina ponovno je steklo popularnost, dijelom zahvaljujući višestrukom pojavljivanju u Netflixovoj španjolskoj televizijskoj seriji Money Heist.

Popularni remiks pjesme Bella Ciao dosegao je više od 260 milijuna streamova na Spotifyju diljem svijeta i postao je omiljen na TikToku, kao i unutar gaming zajednice.

4. 'If you read this, you are gay lmao'' (engl. Ako ovo čitaš, onda si gay lmao')

Ova djetinjasta uvreda, u kojoj se koristi poznata skraćenica za 'smijat ću se do suza', uobičajena je fraza 'uhvatio sam vas' i jednostavno se čini kao da se ruga istražiteljima.

Poruke, rekao je drugi stručnjak, jasno pokazuju jedno - osumnjičenik je vjerojatno tražio slavu.

Lindsay Hahn, izvanredna profesorica na Sveučilištu u Buffalu koja istražuje ideološki ekstremizam i načine na koje počinitelji nasilja opravdavaju svoje postupke, rekla je da poruke ne ukazuju nužno na određenu ideologiju.

"Ali ono što oni ukazuju jest da je napadač želio prenijeti poruku i stoga se o njemu priča na internetu", rekla je za NBC.

