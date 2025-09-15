Glavni osumnjičeni za nestanak Maddie izlazi na slobodu: Policija neće dočekati ono čemu se nadala?

Christian B., glavni osumnjičenik za nestanak trogodišnje Madeleine McCann, ovoga bi tjedna trebao biti pušten iz njemačkog zatvora – no britanska policija neće dočekati ono čemu su se nadali, piše Sky News.

Njemački državljanin Christian B. (49), poznat kao „skitnica” pod zaštitom tamošnjih zakona o privatnosti, odbio je razgovarati s londonskom policijom (Metropolitan Police), iako su mu poslali službeni zahtjev za ispitivanje. Očekuje se da će izaći na slobodu već u srijedu, po završetku zatvorske kazne koju je služio zbog silovanja starije žene u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz još 2005. godine – istom mjestu iz kojeg je Madeleine nestala dvije godine kasnije.

Unatoč očekivanjima, Christian B. ne želi reći ništa o slučaju koji već 18 godina potresa Europu. Britanska policija je izjavila da im je "međunarodnim putem" odbijena molba za razgovor s njim.

'I dalje ostaje glavni osumnjičenik'

Mala Madeleine nestala je u svibnju 2007. dok je spavala u apartmanu, dok su njezini roditelji Kate i Gerry McCann večerali u obližnjem restoranu. Slučaj je izazvao ogroman interes javnosti, a potraga za njom traje gotovo dva desetljeća.

Iako su mnoge teorije do sada iznijete – uključujući i onu o prometnoj nesreći – majka Kate McCann oštro je odbacila mogućnost da je djevojčica sama napustila apartman.

Glavni istražitelj iz Scotland Yarda, inspektor Mark Cranwell, poručio je da se potraga nastavlja:

"Godinama surađujemo s kolegama iz Njemačke i Portugala kako bismo pronašli odgovore i pružili podršku obitelji McCann. Iako nam je zahtjev za razgovor s osumnjičenikom odbijen, nastavljamo istraživati sve moguće tragove."

Christian B. – sumnjiva prošlost i veza s Portugalom

Osumnjičeni je u razdoblju između 2000. i 2017. boravio u Portugalu, a policija je pronašla njegove fotografije i videozapise u blizini brane Arade – lokacije na kojoj su prošle godine ponovno pretraživali teren u potrazi za dokazima. Najnovija pretraga provedena je u lipnju ove godine, nedaleko od portugalskog grada Lagosa.

Iako je prošle godine oslobođen optužbi za neke druge seksualne delikte koji su navodno počinjeni u Portugalu, Christian B. i dalje ostaje ključna figura u slučaju nestanka britanske djevojčice.

Britanska vlada i dalje financira istragu poznatu kao Operacija Grange, u koju je od 2011. do danas uloženo više od 13,2 milijuna funti, a dodatnih 108 tisuća osigurano je u travnju ove godine.

