Ukrajinci se hladnokrvno osvetili Rusima: 'Cilj je bio poremetiti glasanje'
'Cilj je bio poremetiti online glasanje, posebno u okupiranim ukrajinskim regijama'
Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvela je kibernetički napad na rusko Središnje izborno povjerenstvo (SIP) 14. rujna kao odgovor na izbore održane na okupiranim ukrajinskim teritorijima, rekao je izvor HUR-a za Kyiv Independent.
Napad se poklopio s jedinstvenim danom glasanja u Rusiji, koji je uključivao izbore za 21 guvernera, zastupnike 11 regionalnih skupština i oko 47.000 općinskih čelnika.
Glasanje je organizirano i na nezakonito anektiranim ukrajinskim teritorijima, uključujući izravne "izbore za regionalne čelnike" u Sevastopolju na okupiranom Krimu.
Šefica ruskog SIP-a Ela Pamfilova priznala je "veliki hakerski napad" na resurse povjerenstva 14. rujna, rekavši da je internet bio u kvaru u sjedištu SIP-a.
Poremetili glasanje
Prema izvoru HUR-a, napad uskraćivanjem usluge (DDoS) ciljao je servere CEC-a, ruske platforme za elektroničko glasanje i državnog portala za digitalne usluge Gosuslugi.
"Cilj je bio poremetiti online glasanje, posebno u okupiranim ukrajinskim regijama", rekao je izvor.
Digitalne usluge bile su paralizirane neko vrijeme, zbog čega mnogi Rusi nisu mogli elektronički glasati u utrkama za gradonačelnike i guvernere, tvrdi izvor.
Ruski CEC kasnije je izvijestio o ukupnoj izlaznosti od oko 47 posto, s oko 26 milijuna birača koji su glasali.
Neovisna politička konkurencija u Rusiji postala je gotovo nemoguća. U srpnju je pokret Golos za prava birača najavio gašenje zbog pritiska vlade.
Stručnjaci su primijetili da su općinski filteri, represija i pad broja registriranih političkih stranaka doveli do toga da je opozicijskih kandidata još manje nego prethodnih godina.
