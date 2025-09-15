Kitovi ubojice potopili jedrilicu, a uznemirili su i turistički brod: Pojavila se snimka

U subotu poslijepodne u Portugalu su se dogodila dva odvojena incidenta s jatom kitova ubojica, tijekom kojih je spašeno ukupno devet osoba s dva plovila. Nesreće su se dogodile kod plaže Fonte da Telha, blizu Costa da Caparice, te u zaljevu Cascais, piše The Portugal News.

Jato kitova potopilo jedrilicu

U prvom incidentu, jato kitova ubojica je napalo i potopilo jedrilicu u blizini plaže Fonte da Telha. Pet članova posade je zatražilo liječničku pomoć, no svi su fizički dobro, potvrdila je Nacionalna pomorska uprava.

Posadu je uočio turistički brod koji je bio na izletu promatranja dupina, primijetivši neuobičajene pokrete jedrilice. Brod je priskočio u pomoć i spasio posadu, ali unatoč pokušajima da odvuku plovilo, jedrilica je potonula. Potom je intervenirala mornarica, a spašeni su prevezeni u luku Oeiras.

Napali turistički brod

Istog poslijepodneva, u zaljevu Cascais, jato kitova ubojica je uznemirilo turistički brod s četiri osobe. Nakon dojave članovi Spasilačke stanice Cascais i Ureda kapetanije luke Lisabon brzo su se aktivirali.

Posada je evakuirana uz pomoć obližnjeg turističkog broda. Svi članovi posade bili su fizički dobro i nisu zahtijevali medicinsku pomoć, navela je u priopćenju Nacionalna pomorska uprava.

Ukupno je spašeno devet osoba, a vlasti su potvrdile da nema ozlijeđenih. Ovi incidenti ukazuju na sve češće interakcije između plovila i kitova ubojica u portugalskim vodama, što je izazvalo zabrinutost među pomorcima i turističkim operaterima. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju kako bi osigurale sigurnost na moru.

