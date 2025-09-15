Strašna tragedija: Dvije osobe poginule u padu malog aviona

U njemačkoj saveznoj državi Rheinland-Pfalz poginule su dvije osobe prilikom pada ultralakog zrakoplova. Nesreća se dogodila u blizini mjesta Fließem. Zrakoplov je trebao sletjeti na aerodrom u Bitburgu u nedjelju navečer, ali je iznenada izgubio kontakt s radarom, javlja Fenix Magazin.

Policija i vatrogasci su nakon višesatne potrage, tek u ranim jutarnjim satima uspjeli locirati olupinu. Na polju u blizini sela Fließem hitne službe otkrile su ostatke aviona u kojem su se nalazila dva putnika, za koje, nažalost, nije bilo spasa.

Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu žrtava, a uzrok nesreće i dalje je nepoznat. U tijeku je istraga radi utvrđivanja točnih okolnosti pada zrakoplova.

