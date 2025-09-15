Trump priznao pogrešnu procjenu: 'Mislio sam da će to biti lako za mene, ali...'

Donald Trump ponovno je izazvao pažnju javnosti izjavama o ratu u Ukrajini. U nedavnoj izjavi američkim medijima priznao je da je sukob između Rusije i Ukrajine puno teži nego što je mislio i to zbog, kako tvrdi, osobne mržnje između Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina.

"Mislio sam da će ovo biti lako za mene, ali ispostavilo se da je teško", rekao je Trump, poznat po tome da rijetko priznaje pogrešne procjene.

'Mržnja između njih je neshvatljiva'

Prema njegovim riječima, duboka netrpeljivost između ruskog predsjednika i ukrajinskog čelnika glavna je prepreka miru.

"Mržnja između Zelenskog i Putina je neshvatljiva", izjavio je Trump te dodao da zbog toga dovodi u pitanje smisao direktnih pregovora između Kijeva i Moskve.

Na pitanje novinara vjeruje li da su takvi pregovori uopće mogući, Trump je odgovorio:

"Ne znam."

Kad bi se takav razgovor mogao održati, odgovorio je neodređeno:

"Možda relativno uskoro."

'Morat ću se uključiti'

Na pitanje bi li možda trilateralni samit – s Trumpom kao posrednikom – mogao biti rješenje, bivši predsjednik je bio jasan:

"Bit će razgovora, bilo da to nazovete samitom ili druženjem, nije važno, ali vjerojatno ću se morati uključiti."

Dodao je i kako Zelenski i Putin "nisu sposobni razgovarati" jer se "toliko mrze".

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajina kao čelični dikobraz, Trumpovi pregovori i Moskva kao uvjet: Je li uopće moguće zaustaviti Putina?