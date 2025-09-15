Steže se obruč na Bliskom istoku: Potpuni kaos, 20.000 ljudi pobjeglo samo u jednoj noći

Tisuće Palestinaca pobjeglo je tijekom noći iz grada Gaze nakon što su se izraelski vojni napadi intenzivirali, navodi se u više izvješća u ponedjeljak.

Pozivajući se na procjene izraelske vojske, The Times of Israel je izvijestio da je oko 20.000 ljudi napustilo glavni grad Pojasa Gaze tijekom noći.

Foto: Profimedia

Palestinske vlasti su također izvijestile da su tisuće ljudi pobjegle iz raznih četvrti prema jugu teritorija, ali da su mnogi odbili napustiti grad.

Izrael je u kolovozu najavio da će njegove snage preuzeti potpunu kontrolu nad gradom Gazom kako bi se obračunale s Hamasom. Stanovnici su pozvani da se presele u takozvane "humanitarne zone" dalje na jug.

Unatoč opasnosti za njihove živote, mnogi se ne žele preseliti u sigurne zone jer je Izrael već napadao takva područja.

Foto: Profimedia

Izraelska vojska je priopćila da je više od 300.000 Palestinaca nedavno napustilo grad i otišlo u druge dijelove pojasa. Mediji pod kontrolom Hamasa u Gazi procijenili su broj evakuiranih na otprilike 350.000. U gradu Gazi prije je živjelo oko milijun ljudi.

Svjedoci su rekli da su izraelski napadi na grad Gazu u posljednjih nekoliko sati bili posebno jaki i da su pogodili brojne zgrade. Liječnici su rekli da je od ponoći ubijeno najmanje 16 ljudi.

Izraelska vojska uništila je desetke visokih stambenih zgrada u gradu Gazi, optužujući Hamas da ih koristi kao promatračke položaje i za postavljanje eksploziva.

