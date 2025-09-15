Putin digao nuklearne bombardere, a sada stiže jezivo upozorenje: 'To će značiti rat s NATO-om'

Nakon što je od Zapada traženo da obori ruske dronove iznad Rusije, Putinov saveznik Dmitrij Medvedev zaprijetio je NATO-u ratom, piše Express.co.uk.

Varšava je pozvala na zonu zabrane leta nad dijelovima Ukrajine nakon upada najmanje 20 bespilotnih letjelica Vladimira Putina u Poljsku i Rumunjsku posljednjih dana, što je izazvalo široku osudu.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski rekao je da bi NATO trebao početi obarati ruske dronove i rakete iznad Ukrajine - plan koji Kijev snažno podržava.

'To će značtii samo jedno - rat između NATO-a i Rusije'

Međutim, bliski Putinov saveznik, Dmitrij Medvedev - bivši ruski predsjednik i premijer - odmah je uzvratio.

"Ozbiljno, provedba provokativne ideje Kijeva i drugih idiota o stvaranju 'zone zabrane leta' iznad Ukrajine i mogućnost da zemlje NATO-a obore naše bespilotne letjelice, značit će samo jedno - rat između NATO-a i Rusije", rekao je. Sikorski je ranije rekao da će ciljanje ruskih dronova iznad Ukrajine 'biti korisno' za zapadne zemlje.

"Moramo razmisliti o tome. Tehnički, mi, kao NATO i EU, bili bismo sposobni to učiniti, ali to nije odluka koju Poljska može donijeti sama, samo zajedno sa svojim saveznicima", rekao je za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Moskva takav potez prikazuje kao aktivno i izravno sudjelovanje NATO-a u ratu.

Najmanje tri od do 24 ruska drona koji su uletjeli u poljski i NATO-ov zračni prostor oboreni su u ranim jutarnjim satima srijede prošlog tjedna. Nakon toga uslijedio je ruski dron koji je 50 minuta prelijetao Rumunjsku.

Sikorski je rekao da bi prijetnje mogle dovesti do odluke NATO-a da zatvori dio ukrajinskog zračnog prostora.

To se dogodilo nakon što je ruski predsjednik poslao svoje strateške bombardere dugog dometa Tu-22M3 sposobne za nuklearno oružje iznad Barentsovog mora kao upozorenje Zapadu. Četverosatni let bio je povezan s velikom rusko-bjeloruskom ratnom vježbom pod nazivom 'Zapad 2025'.

Rusko ministarstvo obrane napomenulo je da se svi njihovi letovi izvode u strogom skladu s međunarodnim normama za korištenje zračnog prostora.

'Progonit ćemo svakog tko to učini'

Također, Rusija je u ponedjeljak upozorila europske države da će progoniti svaku koja pokuša preuzeti njezinu imovinu nakon izvješća da Europska unija razmatra ideju o trošenju milijardi dolara zamrznute ruske imovine kako bi pomogla Ukrajini.

Nakon što je predsjednik Vladimir Putin 2022. poslao svoju vojsku u Ukrajinu, Sjedinjene Države i njihovi saveznici zabranili su transakcije s ruskom središnjom bankom i ministarstvom financija te blokirali 300 do 350 milijardi dolara ruske imovine, uglavnom europskih, američkih i britanskih državnih obveznica koje se drže u europskom depozitoriju vrijednosnih papira.

Reuters je izvijestio da predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen želi da Europska unija pronađe novi način financiranja ukrajinske obrane od Rusije uz korištenje zamrznute ruske imovine.

Politico je izvijestio da Europska komisija razmatra ideju korištenja ruskih novčanih depozita u Europskoj središnjoj banci iz dospjelih obveznica u vlasništvu Rusije za financiranje "zajma za oporavak i obnovu Ukrajine".

"Ako se to dogodi, Rusija će progoniti europske degenerike iz Bruxellesa i pojedinačnih zemalja članica koje pokušavaju oduzeti našu imovinu, do kraja stoljeća", napisao je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev na Telegramu.

Rusija će progoniti europske države na "sve moguće načine" i na "svim mogućim međunarodnim i nacionalnim sudovima", kao i "izvansudski", rekao je Medvedev, koji obnaša dužnost zamjenika predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti.

