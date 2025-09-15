Roditelji djevojčice (7) ubijene na plesu: 'Nisu nas pustili unutra, našoj djevojčici nije bilo pomoći'

"Oko nas su bile ozlijeđene djevojčice. Obišla sam svaku od njih tražeći Elsie. Ono što smo vidjeli tog dana ostat će s nama do kraja života. Ne treba ni govoriti, ali: Nijedno biće nikada ne bi smjelo svjedočiti onome čemu smo mi svjedočili toga dana", prepričava shrvana majka sedmogodišnje djevojčice ubijene u napadu u Southportu prošloga srpnja na plesnom tečaju posvećenom glazbi Taylor Swift.

Roditelji ubijene Elsie Dot Stancombe prisjetili su se užasa koji su zatekli tražeći odgovor na pitanje što se dogodilo njihovoj kćeri, zahtijevajući promjene u sustavu koji ih je trebao zaštititi. Osim Elsie, u napadu su stradale devetogodišnja Alice da Silva Aguiar i šestogodišnja Bebe King.

Krvavi napad

Sada 19-godišnji Alex Rudakubana služi 52-godišnju doživotnu kaznu zatvoru zbog ubojstva triju djevojčica i pokušaj ubojstva deset drugih osoba, uključujući osmero djece, prenosi Mirror. Užasan zločin pokrenuo je val nereda i prosvjeda diljem Ujedinjenog Kraljevstva.

Iako je počinitelj crnac i Britanac rođen u Walesu u kršćanskoj obitelji, dio je prosvjednika iskoristio zločin za širenje laži o njegovom porijeklu, navodeći da je riječ o muslimanu i tražitelju azila.

Jenni i David Stancombe živjeli su savršenim životom sa svoje dvije djevojčice s kojima su osjećali da su dobili na lutriji. No, jedan je srpanjski dan prošle godine zauvijek promijenio njihove živote. Njihova je starija kći otišla na sat plesa, otišla je izrađivati narukvice. Nikada se više nije vratila kući.

Sada svake večeri prolaze pored njezina praznog kreveta, moleći se da ova noćna mora završi.

"Vrisak koji sam ispustila kada su mi rekli da je netko izbo djevojke... David je potrčao niz stepenice pitajući što se dogodilo, ali već sam bila vani. Autom smo vozili na krivoj strani ceste, vikali ljudima da se maknu s puta. Trubili smo im, dok su nam zbunjeno mahali rukama", ispričala je Jenni.

"Kada smo stigli, vikala sam Elsino ime. Došli smo do ulaznih vrata gdje su dva policajca zadržala Davida koji se borio da uđe unutra", dodala je.

Noćna mora svakog roditelja

Vidjeli su ozlijeđene djevojčice, pogledom tražili njihovu sedmogodišnjakinju, kako bi se uvjerili da je dobro.

Policija ju je više puta pitala što je Elsie nosila, kako bi mogla potvrditi je li odvedena u bolnicu ili je još uvijek na mjestu napada. Kada su saznali da je njihova kći unutra i da nije preživjela, Elsin otac pao je na koljena.

"Nisam im vjerovala. Nisam htjela vjerovati. Inzistirala sam da su pogriješili i da moraju saznati gdje je ona. Sada znam da Elsie nikada nije napustila zgradu. Cijelo vrijeme sam mislila da joj netko priskače u pomoć, a nije joj bilo pomoći", u nevjerici govori majka koja je proživjela najgoru noćnu moru svakoga roditelja.

Njihovi životi, priznaju, više nikada neće biti isti. Oni su izgubili svoju stariju djevojčicu, njezina sestra je izgubila najbolju prijateljicu.

Posebno je bilo teško objasnili mlađoj kćeri da je Elsie mrtva. "Stalno je pitala kada se vraća kći. Morali smo joj reći da se ne vraća. Ne zato što ne želi, nego jer ne može", zaključila je u emotivnoj ispovijesti majka.

Stravičan zločin potresao je maleni gradić i zajednicu u Southportu. Kako bi obilježili tužnu godišnjicu napada, održane su tri minute šutnje za tri izgubljena nevina života, a u sjećanje na Alice i Bebe, gradi se i novo igralište u lokalnoj osnovnoj školi, čije su bile učenice.

"Ono što se dogodilo 29. srpnja prošle godine nikada neće biti zaboravljeno. Ali Southport je prekrasno, gostoljubivo mjesto. Ne možemo dopustiti da ono što je učinio uništi naše ime. Ljudi će krenuti dalje, ali mi ćemo uvijek pamtiti imena te tri djevojčice", poručila je 66-godišnja stanovnica Fiona Gillen.

POGLEDAJTE VIDEO: Za ubojicu Charlieja Kirka traži se najstroža kazna: 'Mislim da bi trebali pronaći visoki hrast...'