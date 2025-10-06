LeBron James najavio odluku svih odluka: Je li stigao kraj najvećem?

Košarkaški svijet ponovno bruji jer LeBron James najavio je “odluku svih odluka”. Četrnaest godina nakon što je 2010. godine šokirao svijet prelaskom iz Cleveland Cavaliersa u Miami Heat, legendarni Amerikanac najavio je “The Second Decision”, što bi mogla biti najvažnija objava njegove karijere.

U kratkom videu koji je objavio na platformi X, LeBron sjedi na sredini terena — gotovo identično kao u slavnom ESPN-ovom specijalu “The Decision”. Video je označio hashtagom #TheSecondDecision, čime je jasno dao do znanja da slijedi nešto veliko.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

No, o čemu se točno radi, zasad nitko ne zna. Objava je zakazana za utorak u podne po američkom vremenu, a s obzirom na to da LeBron u prosincu puni 41 godinu, mnogi vjeruju kako bi mogao najaviti kraj svoje veličanstvene karijere.

Iako je tijekom priprema za sezonu isticao da je “spreman za još jednu godinu”, LeBron je priznao kako je “kraj karijere sve bliži”. Ovakav potez samo je pojačao glasine. Dodatno, cijene ulaznica za posljednju domaću utakmicu Lakersa već su eksplodirale — najjeftinija ulaznica na StubHubu premašuje 740 dolara.

LeBron i dalje igra na vrhunskoj razini. U prošloj sezoni prosječno je bilježio 24.4 poena, 8.2 asistencije i 7.8 skokova, predvodeći Los Angeles Lakerse do doigravanja. No, nije isključeno da iza najave stoji nešto posve drugo — moguće nova reklama, suradnja ili brend kampanja, osobito jer se objava poklapa s početkom Amazonovog Prime Daya, koji je James ranije promovirao.

Ako, pak, doista odluči objaviti kraj karijere, sportski svijet spreman je svjedočiti kraju jedne ere

