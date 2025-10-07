Prvi otvoreno homoseksualni NBA igrač otkrio: ‘U ligi i danas ima onih koji to skrivaju’

Britanski bivši košarkaš John Amaechi, poznat kao prvi igrač u povijesti NBA lige koji je javno priznao da je gay, ponovno je izazvao pažnju javnosti povodom izlaska svoje treće knjige “It’s Not Magic: The Ordinary Skills of Exceptional Leaders”.

Trener ga je ismijavao

Amaechi, koji je tijekom karijere igrao za Orlando Magic, Utah Jazz i Cleveland Cavaliers, otvoreno je progovorio o izazovima s kojima se suočavao kao gay sportaš u muškom, konzervativnom okruženju američke košarke.

U autobiografskoj knjizi iz 2007. godine, “Man in the Middle”, otkrio je da je upravo u Salt Lake Cityju, gradu snažnih mormonskih tradicija, osjećao najveći pritisak i izolaciju. Tada je javno prozvao legendarnog igrača Karla Malonea zbog homofobnih komentara te priznao da ga je trener Jerry Sloan izbjegavao i ismijavao zbog njegove seksualne orijentacije.

'Većina njih je znala'

Amaechi, koji danas ima doktorat iz psihologije i radi kao predavač i motivacijski govornik, u razgovoru za Hoopshype prisjetio se svog puta i utjecaja koji je imao na druge sportaše:

'Ako mi je cilj bio pomoći drugima da se lakše otvore u sportu – nisam uspio,' rekao je samokritično. 'Znam da nisam Ian McKellen ili neki simbol gay pokreta, ali ako sam barem jednoj osobi bio svjetlo u teškom razdoblju, to mi je dovoljno.'

Amaechi tvrdi da njegovi suigrači nisu bili šokirani kada je javno progovorio o svojoj orijentaciji.

'Većina njih je znala. Pitali su me više puta, i nikad nisam lagao. Jedino sam jednom izbjegao odgovor — kada me Greg Ostertag pitao usred utakmice. Rekao sam mu: ‘Nije baš trenutak za to pitanje.’'

'Postoje igrači, treneri, suci'

Dodaje i da su mnogi današnji NBA igrači homoseksualci, ali nisu javno priznali svoju orijentaciju jer “to rade u svom krugu ljudi”.

'Postoje igrači, treneri, suci… Upoznavao sam ih u gay klubovima, znam da nisu sami. Samo javnost o tome ne zna.'

Amaechi, koji je iz NBA-a otišao 2003. s prosjekom od 6,2 poena i 2,6 skokova po utakmici, danas je jedan od najglasnijih glasova u borbi protiv homofobije u sportu. Iako se povukao s parketa, njegova poruka i dalje snažno odjekuje:

'Otvorenost nije trenutak, to je proces. Ja sam bio ono što jesam, i prije nego što su to saznali svi drugi.'

