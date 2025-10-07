Zvezdini navijači zapljeskali Hrvatima! Evo što je na to rekao trener Zadra
Nova sezona počela je savršeno za košarkaše Zadra koji su u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić srušili Crvenu zvezdu 85:79. Hrvatski prvak dominirao je od samog početka i nije ispuštao vodstvo, a beogradska publika na kraju ih je ispratila pljeskom.
"Bilo mi je toplo oko srca, publika u Beogradu zna prepoznati pravu košarku. Taj aplauz puno nam znači" rekao je trener Danijel Jusup.
Najefikasniji je bio Vladimir Mihailović s 21 poenom, a Karlo Žganec dodao je 18. Zadar je imao i bolji skok (40:37), što je, kako kaže Jusup, često ključ njihove pobjede.
"Igrali smo pametno, pogodili važne šuteve kad je trebalo. Ovo je velika pobjeda, ali moramo ostati skromni i nastaviti raditi", poručio je Jusup.
Zadrani nemaju puno vremena za odmor, već 10. listopada gostuju kod Zaboka, a dva dana kasnije čeka ih Ilirija u Ljubljani.
