Nevjerojatne scene u Beogradu /

Zvezdini navijači zapljeskali Hrvatima! Evo što je na to rekao trener Zadra

Zvezdini navijači zapljeskali Hrvatima! Evo što je na to rekao trener Zadra
×
Foto: Dusan Milenkovic/ataimages/pixse

Zadrani nemaju puno vremena za odmor, već 10. listopada gostuju kod Zaboka

7.10.2025.
7:39
Sportski.net
Dusan Milenkovic/ataimages/pixse
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova sezona počela je savršeno za košarkaše Zadra koji su u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić srušili Crvenu zvezdu 85:79. Hrvatski prvak dominirao je od samog početka i nije ispuštao vodstvo, a beogradska publika na kraju ih je ispratila pljeskom.

"Bilo mi je toplo oko srca, publika u Beogradu zna prepoznati pravu košarku. Taj aplauz puno nam znači" rekao je trener Danijel Jusup.

Najefikasniji je bio Vladimir Mihailović s 21 poenom, a Karlo Žganec dodao je 18. Zadar je imao i bolji skok (40:37), što je, kako kaže Jusup, često ključ njihove pobjede.

"Igrali smo pametno, pogodili važne šuteve kad je trebalo. Ovo je velika pobjeda, ali moramo ostati skromni i nastaviti raditi", poručio je Jusup.

Zadrani nemaju puno vremena za odmor, već 10. listopada gostuju kod Zaboka, a dva dana kasnije čeka ih Ilirija u Ljubljani.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve oči uprte u Prag: Dalić i Vatreni pred ključnom utakmicom kvalifikacija!

ZadarCrvena ZvezdaAba LigaDelijeDanijel Jusup
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Nevjerojatne scene u Beogradu /
Zvezdini navijači zapljeskali Hrvatima! Evo što je na to rekao trener Zadra