Senzacija u Beogradu: Zadar srušio Crvenu zvezdu i utišao Pionir!

Košarkaši Zadra kreirali su pravu senzaciju u prvom kolu ABA lige, svladavši Crvenu zvezdu u Beogradu rezultatom 85:79. Aktualni prvaci Hrvatske vodili su gotovo cijeli susret i ostvarili tek četvrtu pobjedu u povijesti na vrućem beogradskom parketu.

Zadrani su u Beograd stigli bez Lovre Mazalina i Tonija Torbarine, ali bez ikakvog straha. Nakon početnog vodstva domaćina, uslijedila je serija trica – Klarica i Beech pokrenuli su nalet koji je goste lansirao prema kontroli utakmice. Crvena zvezda se povremeno približavala, no momčad Danijela Jusupa svaki je put pronalazila odgovor.

Najefikasniji su bili Vladimir Mihailović s 21 poenom, Karlo Žganec s 18 i Beau Beech, koji je uz 17 poena upisao i 10 skokova. Dvoznamenkast je bio i Borna Kapusta s 10 poena. Zvezdu su predvodili Semi Ojeleye (15 poena, 10 skokova) i Ebuka Izundu (15 poena).

Zadar je briljirao u šutu za tri poena – pogodio je 15 trica iz 35 pokušaja, dok je domaćin ostao na skromnih 5 od 27. Mihailovićeva trica minutu prije kraja i “bomba” Beecha zaključile su večer iz snova za hrvatskog prvaka.

Bio je to 47. međusobni susret ovih klubova i 14. pobjeda Zadra, ali po mnogočemu – jedna od najvećih. Dovoljno govori i podatak da je koeficijent na pobjedu Crvene zvezde bio 1.08, dok je na trijumf Zadrana išao i do 6.50.

Sljedeći izazov za Jusupovu momčad slijedi u domaćem prvenstvu protiv Zaboka, a zatim novi ABA okršaj – protiv Ilirije.

