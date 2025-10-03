NA VOYO /

Stižu nove epizode 'Tajkuna'! Vladan preživi otmicu pod čudnim okolnostima i jedno pitanje najviše ga muči

Stižu nove epizode 'Tajkuna'! Vladan preživi otmicu pod čudnim okolnostima i jedno pitanje najviše ga muči
Foto: Rtl

Nove epizode druge sezone 'Tajkuna' na platformu Voyo premijerno stižu u petak i subotu

3.10.2025.
11:08
Rtl
Tko je napao Milu? Pitanje je to koje najviše muči Vladana Simonovića te ne odustaje od vlastite istrage. Cijela poslovna struktura je na rubu, dok se Vladan polako oporavlja od čudne otmice.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Zvezdana policija dočekuje na parkingu, a on uskoro odlazi po svog šefa. Dočekaju ga obitelj - zabrinute bivša supruga i kći, a onda kreću i poslovne igre kako bi projekt funkcionirao. "Možda i vi trebate par dana odmora, da ohladite tu glavu", poručio je Vladan inspektoru Nikoli.

Foto: Rtl

Dušan doznaje tešku istinu, a Vladanov fokus je da pronađe Milinog napadača. Za to vrijeme, Dušanovi i Kostini pomoćnici imaju svoju agendu. Mila je napustila dom, a Rada i Vladan su u panici.

Foto: Rtl

Kosta otkriva Vladanu lijepe vijesti, no na sastanku ga dočeka neugodno iznenađenje. "Nisam te zvao zbog posla, Kosta", poručio mu je Vladan. Tko je napao Milu?

Foto: Rtl

Drugu sezonu "Tajkuna" gledajte premijerno na platformi Voyo – nove epizode svakog petka i subote.

