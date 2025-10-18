Biste li ga prepoznali? Maleni Manny iz 'Moderne obitelji' danas izgleda potpuno drugačije

Rico Rodriguez (27) je američki glumac najpoznatiji po ulozi Mannyja Delgadoa u hit seriji Moderna obitelj koja mu je donijela međunarodnu slavu i brojne nagrade. Tijekom snimanja serije, njegov honorar je značajno rastao. Za 4. sezonu zarađivao je 75.000 dolara po epizodi, dok je za 8. sezonu ta cifra porasla na 115.000 dolara po epizodi. U posljednjoj sezoni, njegova plaća iznosila je 125.000 dolara po epizodi.

Nakon završetka legendarne serije, Rico je nastavio raditi u industriji zabave. Posljednji projekt u kojem je sudjelovao je animirani film Sneaks, u kojem je posudio glas liku po imenu Ice. Kroz intervjue i javne nastupe često ističe važnost ponosa na latino korijene i potrebu za većom zastupljenošću Latinoamerikanaca u filmskoj i televizijskoj industriji. Također podržava različite humanitarne organizacije koje pomažu mladim Latinoamerikancima da ostvare svoje snove i pruže im prilike za obrazovanje i razvoj.