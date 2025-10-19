McLarenov dvojac pod pritiskom: Super Max u Americi lovi priključak za vrhom!

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) osvojio je 'pole position' za nedjeljnu Veliku nagradu SAD-a, dok će vodeći u ukupnom poretku Australac Oscar Piastri startati kao šesti nakon sudara u sprint utrci sa svojim kolegom iz McLarena, Landom Norrisom.

Norris, koji je prošle godine startao s najbolje startne pozicije na stazi Circuit of the Americas u Austinu, startat će Verstappena u prvom redu.

Piastri ima 22 boda prednosti ispred Norrisa u ukupnom poretku i 55 ispred Verstappena, koji je pobijedio u sprintu s pole positiona, dok su oba vozača McLarena odustala.

Charles Leclerc iz Ferrarija, prošlogodišnji pobjednik u Austinu, kvalificirao se kao treći najbrži i dijelit će drugi red s Georgeom Russellom iz Mercedesa, pobjednikom prethodne utrke u Singapuru.

Verstappenu je ovo sedmi 'pole position' izvan sprinta ove sezone i 47. u karijeri.

