Kako s 13 eura promijeniti nečiji život? Sve funkcionira po principu kumstva...

HUMANITARCI U RUANDI /

A sad, kako s 13 eura mjesečno može potpuno promijeniti nečiji život. Djetetu možete osigurati da jede, da ide u školu, da ima školsku uniformu, bilježnice olovke i bojice. I to već osam godina zaredom radi humanitarna udruga Putokaz za Afriku.

Mjesec dana humanitarci će provesti u Ruandi, gdje su osobno dostavili 327 madraca, 2640 komada odjeće, 1.240 pari papuča, 400 ruksaka, 14 tona riže, 12 tona graha. Nabavili su i 454 koze, 67 jarčeva, tri krave.

Organizaciju su osnovale Elizabeth Suzana Kozina i Slavica Gašparović, i pomažu gotovo 8000 afričke djece. A sve funkcionira po principu kumstva. Kumovi jednom mjesečno uplate 13 eura, a ima ih gotovo 8000. Među njima je bio i Halid Bešlić. Ali djeca iz Ruande su Hrvatima iz zahvalnosti otpjevala pjesmu jednog drugog pjevača. Više pogledajte u prilogu