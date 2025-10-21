Vole je mladi i Trump, ne i ženske udruge: Kako je Giorgia Meloni postala najmoćnija žena Europe

ŽENA, MAJKA, KRŠĆANKA /

Ozbiljna je, popularna je i Trumpova je miljenica. Tako danas svjetski mediji pišu o Giorgiji Meloni koja puni tri godine na vlasti. Možda ne zvuči puno, ali za Italiju, koja je u 80 godina promijenila 68 vlada je itekako puno, pa je Meloni već sada premijerka s trećim najduljim stažem u povijesti.

Žena majka kršćanka, kako je sama sebe opisala, protivi se gej brakovima i abortusu, svjetske vođe pozdravlja s namaste, a zovu je najmoćnijom ženom u Europi.

"U Italiji imamo jednu ženu, mladu ženu. Ne bih to smio reći jer vam to obično znači kraj političke karijere, alli ona je lijepa mlada žena. Danas u Sjedinjenim Državama, ako ženu nazovete lijepom, to je kraj vaše političke karijere. Ali ja ću riskirati. Gdje je ona? ... Ne smeta ti da te zovem lijepom, zar ne?", rekao je Trump premijerki Italije.

Trump ju lajka iako je jedan od njenih najviralnijih trenutaka čuveno 'G7 došaptavanje s Macronom' gdje koluta očima – doduše ne znamo da su baš pričali o Trumpu. Lajka ju i Zelenski jer snažno podržava Ukrajinu. Više doznajte u priogu Ivana Skorina.