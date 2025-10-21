Jeste li među sretnicima? Evo koje su tvrtke darežljivije od samog Djeda Božićnjaka

NEKI JOŠ PROMIŠLJAJU /

S pomicanjem sata i bez toga Božić stiže za nešto više od dva mjeseca, a tko će dobiti božićnicu ovisi o tome gdje i za koga radite.

Mi nismo, poput susjeda Slovenaca, odlučili uvesti obveznu božićnicu za sve zaposlene ali oni koji rade za državu sigurno će je dobiti. Upitan je jedino iznos, no naš portal net.hr za mnoge državne tvrtke iznose je već doznao.

