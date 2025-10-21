Hrvati otkrili treba li ukinuti pomicanje sata, stručnjak: 'Nije usklađeno sa Suncem'

Španjolska će pokušati uvjeriti Europsku uniju da napusti sustav pomicanja sata dva puta godišnje, na ljetno i zimsko računanje vremena, izjavio je premijer Pedro Sanchez.

Satovi se pomiču ovog vikenda, u noći sa subote na nedjelju, čime završava srednjoeuropsko ljetno računanje vremena. Svrha mjere bilo je bolje korištenje dnevnih sati. Europska komisija provela je ispitivanje među građanima EU-a 2018., a rezultat je pokazao da je 84 posto ispitanih bilo protiv pomicanja sata. Ipak, na sporazum među članicama čeka se već godinama.

"Kao što znate, ovaj se tjedan ponovno pomiče sat. Opet. Iskreno, više ne vidim smisao u tome. U svim anketama, većina Španjolaca i Europljana izjašnjava se protiv pomicanja sata. Osim toga, znanost nam kaže da to više ne donosi energetsku uštedu, a ono što nam sigurno kaže jest da pomicanje sata dvaput godišnje remeti naš biološki ritam", kaže ", kaže Sanchez.

Nije usklađeno

Pomicanje sata tema je i u Hrvatskoj. Koji je naš stav donosimo u RTL-u Danas u 19 sati, a evo što o o svemu kažu urari, ali i u zagrebačkoj zvjezdarnici.

"Ovo pomicanje sata nije u astronomskom smislu usklađeno s pomicanjem Sunca", objašnjava stručni suradnik Zvjezdarnice Zagreb Damir Hržina.

Urar Matija Dodlek dodaje:

"Ima posla, dolazi do oštećenja, većinu satova treba pomaknut prilikom promjene vremena", kaže.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas "'Treba li ukinuti pomicanje sata i zašto?" Ovo su neki od vaših odgovora:

"Da, jer ću morati raditi sat duže, a nitko neće platiti",

"Ne, nek ostane ovako. Ne sviđa mi se kad je već u 16h mrak",

Maja Luna misli da je "Zimsko jedino pravo vrijeme i treba ga ostaviti. Ljetno su izmislili."

"Da, stres životinjama i ljudima",

"Svake godine jedno te isto pitanje, a nikako da se ukine pomicanje sata. Čemu onda uopće takva pitanja?!"

"Nek ostane ovako kako je, jer nema nikakve koristi"

"Bolje ostaviti... Ako zaboraviš upalit svijetla, slijedi kazna, a uz to ide provjera svega ostalog... da se popuni državni proračun! Vrana vrani oko ne kopa!

"Nebitno jer kad se moja mala obitelj na kraju dana ušuška plus pesonje tako mi je svejedno koliko je sati",

"Svakako treba jer ništa ne pridonosi, a stvara veliki stres kod ljudi",

"Ja ne pomičem sat, ja pomičem kazaljke na satu"...