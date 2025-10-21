Španjolska će pokušati uvjeriti Europsku uniju da napusti sustav pomicanja sata dva puta godišnje, na ljetno i zimsko računanje vremena, izjavio je premijer Sanchez.

Satovi se pomiču ovog vikenda, u noći sa subote na nedjelju, čime završava srednjoeuropsko ljetno računanje vremena. Svrha mjere bilo je bolje korištenje dnevnih sati. Europska komisija provela je ispitivanje među građanima EU-a 2018., a rezultat je pokazao da je 84 posto ispitanih bilo protiv pomicanja sata. Ipak, na sporazum među članicama čeka se već godinama.

Kao što znate, ovaj se tjedan ponovno pomiče sat. Opet. Iskreno, više ne vidim smisao u tome.

U svim anketama, većina Španjolaca i Europljana izjašnjava se protiv pomicanja sata. Osim toga, znanost nam kaže da to više ne donosi energetsku uštedu, a ono što nam sigurno kaže jest da pomicanje sata dvaput godišnje remeti naš biološki ritam.

U našoj stalnoj rubrici 'Pitamo vas': "Treba li ukinuti pomicanje sata i zašto?"

