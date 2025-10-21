Liječnik iz medicinskog helikoptera: 'Dobrom pilotu potreban je promjer elisa da Žućo sleti'

Teška prometna nesreća dogodila se u Velikom Trgovišću. Četvero ljudi ozlijeđeno je u sudaru dvaju osobnih automobila. Na mjesto nesreće morala je, osim vozila hitne pomoći, sletjeti i hitna helikopterska pomoć, koja je prevezla jednog stradalog u KB Dubrava.

Još troje ozlijeđenih zbrinuti su u zabočkoj bolnici. Policijski očevid je u tijeku.

S helikopterskom službom koja je na terenu razgovarala je naša ekipa. O svemu je govorio specijalistist hitne medicine Tomislav Knotek.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nije prva danas

Ova intervencija u Zagorju nije danas bila jedina. Nekoliko minuta prije razgovora, tim hitne medicinske službe vratio se iz Daruvara. Liječnik je otkrio je li danas bio posebno težak dan i koja je bila druga intervencija.

"Uobičajen dan i uobičajena intervencija", rekao je i dodao da je prvo bila prometna nesreća, a zatim je bila riječ o akutnom infarktu miokarda kod gospođe u 60-im godinama.

Iako nam se čini da građani malo znaju koliko medicinska ekipa izlazi na teren helikopterom za razne situacije, a ne samo prometne nesreće, liječnik kaže drugačije:

"Jako nas puno snimaju pa imam osjećaj da znaju puno više nego što mi mislimo. Događa se svakodnevno ne samo nama u helikopteru, događa se u svim objedinjenim hitnim bolničkim prijemima diljem zemlje, događa se u vozilima i da nema njih, jedna ovakva nadogradnja ne bi imala smisla", naglasio je Knotek.

'Badava žurba ako ne dođemo živi'

Moraju odreagirati u roku od pet minuta i ispoštuju to svaki put. Prema snimkama građana, čini se da nema gdje žuti helikopter ne može sletjeti.

"Jednom vještom pilotu dovoljan je promjer elisa", rekao je liječnik i ovim putem pohvalio pilote i mehaničare koji održavaju "Žuću".

Naravno sve se radi prema protokolu. Najbitnije je osigurati sigurnost tima jer "badava žurba, ako ne dođemo na mjesto živi i zdravi".

Knotek je objasnio da se intervencije arhiviraju, a ovo danas je bila 362. ove godine. Na pitanje koji slijet najviše pamti i je li bio neki dramatičan, kaže:

"Mi smo potpuno opušteni po tom pitanju iako to možda izgleda dramatično. Više izvana nego nama iznutra", dodao je.