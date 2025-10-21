Prizori s mjesta strašne nesreća u Zagorju: Više ozlijeđenih, stigao i helikopter hitne pomoći

TEŽAK RASTANAK /
Supruga otpratila bivšeg predsjednika u zatvor: Pet godina provest će u pritvoru
Na terenu su hitna pomoć i policija, a stigao je i helikopter hitne medicinske pomoći
Više je osoba ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u utorak kod Velikog Trgovišća u Zagorju.
Prema prvim informacijama, dva automobila sudarila su se u Bregovitoj ulici u blizini pružnog prijelaza.
Na terenu su hitna pomoć i policija, a stigao je i helikopter hitne medicinske pomoći koji je odvezao jednog unesrećenog s mjesta nesreće.
Sudeći po fotografijama s mjesta sudara, na terenu je nekoliko ekipa hitne pomoći. Prednji dijelovi oba automobila su smrskana, a uzrok nesreće i više detalja bit će poznato nakon očevida.
POGLEDAJTE VIDEO: