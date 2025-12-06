Ana Rucner ne skriva ponos zbog sina Dariana: 'Tako priča dijete rastavljenih roditelja'

Hrvatska violončelistica Ana Rucner (42) dirnula je pratitelje emotivnom objavom u kojoj je pohvalila sina Dariana (19), nakon što je u intervjuu za srpski Blic otvoreno govorio o svom ocu, pjevaču Vladi Kalemberu (72).

Ana je podijelila dio njegovih izjava te se osvrnula na njihov odnos koji je javnost godinama znala nazvati “neuobičajenim”, s obzirom na to da su i nakon razvoda ostali iznimno bliski – što su oboje često naglašavali kao ključ zdrave atmosfere za odrastanje svojeg sina.

“Kad sin ljubi i poštuje oca, iza toga stoji majka”

“Ponosim se tobom, sine. Ovako priča dijete rastavljenih roditelja. Danas odrasao mladić koji zna cijeniti, voli, vjeruje i ima svoje snove. Dok su se godinama mnogi čudili i na momente užasavali 'nenormalnom odnosu' njegovog oca i majke i s nepovjerenjem gledali u nas, mi smo odgojili čovjeka. I ostali smo dosljedni. Sigurna sam u jedno – kad sin ljubi i poštuje oca, iza toga stoji jedna majka“, napisala je Ana.

“Isto tako, kad sin cijeni i ljubi majku, iza toga stoji jedan otac. Sve ostalo su samo faze s kojima se svi roditelji nose, a koje uz čvrstu vjeru i strpljenje sve mogu izvesti na dobro. Slušajte svoju djecu srcem, ljubite jedni druge i jedni druge hrabrite vjerovati u vlastiti instinkt, a kad su vođeni Božjom milošću, oni su zasigurno pravi. Što će drugi reći, to nikada nije ni bilo važno. Važni ste vi“, poručila je violončelistica.

Darian: “Imam najboljeg oca kojeg sam mogao poželjeti”

U spomenutom intervjuu, Darian je to i potvrdio. Otkrio je kako je glazba bila dio njegova života od prvog dana, a upravo ga je otac uveo u svijet gitare. O ocu je govorio s puno topline:

“Imam najboljeg oca kojeg sam mogao zamisliti. Nikada me nije tjerao ni na što. Dao mi je puno opcija… mislim da bismo se svi mogli ugledati na njega.”

Ana i Vlado – brak, razvod i nevjerojatno prijateljstvo

Ana Rucner i Vlado Kalember vjenčali su se 2006. godine, a iste godine dobili su sina Dariana. Iako su se nakon nekoliko godina razveli, par nikada nije dopustio da to naruši njihov odnos. Ostali su bliski prijatelji, roditelji koji funkcioniraju kao tim i primjer civiliziranog, harmoničnog odnosa kakav se rijetko viđa.

Oboje su više puta isticali da ih je roditeljstvo povezalo jače nego brak, te da su uz puno međusobnog poštovanja uspjeli stvoriti mirnu i podržavajuću atmosferu u kojoj je Darian odrastao.

