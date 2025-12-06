FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U BEOGRADU /

Izrešetan mladić usred poznatog restorana, duge cijevi na ulici susjedstva

Izrešetan mladić usred poznatog restorana, duge cijevi na ulici susjedstva
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Došlo je do pucnjave oko 21 sati u restoranu 'Durmitor' na Novom Beogradu, javlja srpski Blic. Nepoznati počinitelj pucao je na 30-godišnjeg muškarca

6.12.2025.
22:09
danas.hr
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Došlo je do pucnjave oko 21 sati u restoranu "Durmitor" u Beogradu, javlja srpski Blic. Nepoznati počinitelj pucao je na 30-godišnjeg muškarca nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru.

Na mjesto događaja je stigao tužitelj, a očevid je u tijeku. Blic navodi kako su na ulici brojne policijske snage. Prema neslužbenim informacijama, muškarac ranjen u pucnjavi je u teškom stanju prevezen u Urgentni centar i na reanimaciji je.

Beogradska policija intenzivno traga za napadačem. Na snazi je akcija „Vihor 3“.

Što je akcija 'vihor'?

Policijske akcije u Srbiji imaju specifična imena. Akcija „Vihor“ proglašava se kada se dogodi kazneno djelo zbog kojeg je nužna brza reakcija policije. Kada se proglasi „Vihor“, svaka patrola zna što u tom trenutku treba učiniti — tko blokira mostove, autobusne i željezničke stanice, izlaze iz grada i svaki sličan korak.

Podrazumijeva se da se kontroliraju sva vozila u dijelu grada u kojem je počinjeno kazneno djelo, a posebno ona sumnjiva. Osobe se izvode iz vozila, provjeravaju se osobne iskaznice, a automobili se pretresaju. Policajci su uglavnom naoružani dugim cijevima, a na terenu je Interventna policija.

Ipak, ono što je izvjesno jest da ova akcija uglavnom nije davala rezultate te je rijetko kada bila uspješna, piše Nova rs. Ova je akcija prvi put u Srbiji pokrenuta nakon ubojstva načelnika resora javne sigurnosti Radovana Stojičića Badže 1997. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbiji na naplatu stigle američke sankcije: Vučić objasnio zašto je doveo NIS do kolapsa

BeogradPucnjavaRestoran
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U BEOGRADU /
Izrešetan mladić usred poznatog restorana, duge cijevi na ulici susjedstva