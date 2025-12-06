Izrešetan mladić usred poznatog restorana, duge cijevi na ulici susjedstva

Došlo je do pucnjave oko 21 sati u restoranu "Durmitor" u Beogradu, javlja srpski Blic. Nepoznati počinitelj pucao je na 30-godišnjeg muškarca nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru.

Na mjesto događaja je stigao tužitelj, a očevid je u tijeku. Blic navodi kako su na ulici brojne policijske snage. Prema neslužbenim informacijama, muškarac ranjen u pucnjavi je u teškom stanju prevezen u Urgentni centar i na reanimaciji je.

Beogradska policija intenzivno traga za napadačem. Na snazi je akcija „Vihor 3“.

Što je akcija 'vihor'?

Policijske akcije u Srbiji imaju specifična imena. Akcija „Vihor“ proglašava se kada se dogodi kazneno djelo zbog kojeg je nužna brza reakcija policije. Kada se proglasi „Vihor“, svaka patrola zna što u tom trenutku treba učiniti — tko blokira mostove, autobusne i željezničke stanice, izlaze iz grada i svaki sličan korak.

Podrazumijeva se da se kontroliraju sva vozila u dijelu grada u kojem je počinjeno kazneno djelo, a posebno ona sumnjiva. Osobe se izvode iz vozila, provjeravaju se osobne iskaznice, a automobili se pretresaju. Policajci su uglavnom naoružani dugim cijevima, a na terenu je Interventna policija.

Ipak, ono što je izvjesno jest da ova akcija uglavnom nije davala rezultate te je rijetko kada bila uspješna, piše Nova rs. Ova je akcija prvi put u Srbiji pokrenuta nakon ubojstva načelnika resora javne sigurnosti Radovana Stojičića Badže 1997. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbiji na naplatu stigle američke sankcije: Vučić objasnio zašto je doveo NIS do kolapsa