FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SMRT KOD ČEPINA /

Užasna tragedija na Silvestrovo! Mladić sletio vozilom s ceste, na mjestu poginuo

Užasna tragedija na Silvestrovo! Mladić sletio vozilom s ceste, na mjestu poginuo
×
Foto: Shutterstock

Policija javlja da su dojavu o nesreći zaprimili malo prije 19 sati

31.12.2025.
20:53
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna osoba poginula je večeras u prometnoj nesreći koja se dogodila između Čepina i Ivanovca. 

Kako je objavila osječko baranjska policija, dojava je stigla u 18.51 sati.

"Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo", navode iz policije.

U vozilu nije bilo putnika.

Očevid je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO Radna Nova godina za Turudića: Padaju optužnice protiv SDP-ovaca, uskoro odluka o Thompsonovoj prijavi

PoginuličepinMladićZavoj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SMRT KOD ČEPINA /
Užasna tragedija na Silvestrovo! Mladić sletio vozilom s ceste, na mjestu poginuo