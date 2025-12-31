Užasna tragedija na Silvestrovo! Mladić sletio vozilom s ceste, na mjestu poginuo

Jedna osoba poginula je večeras u prometnoj nesreći koja se dogodila između Čepina i Ivanovca.

Kako je objavila osječko baranjska policija, dojava je stigla u 18.51 sati.

"Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo", navode iz policije.

U vozilu nije bilo putnika.

Očevid je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO Radna Nova godina za Turudića: Padaju optužnice protiv SDP-ovaca, uskoro odluka o Thompsonovoj prijavi