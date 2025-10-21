Zrakoplov u niskom letu satima kružio nad Osijekom: 'Mi gledamo što je to'

Gromoglasni zvukovi i zrakoplov u niskom letu koji je danas satima kružio nad Osijekom i osječkom zračnom lukom izazvao je pozornost građana.

No, razloga za zabrinutost nije bilo jer se nije odvijala nikakva incidentna situacija nego kalibracijski let tijekom kojeg se provjeravalo radionavigacijske uređaje i analiziralo točnost podataka ključnih za sigurnost zračnog prometa.

Zrakoplov je letio nisko, pa ga se moglo jasno i vidjeti i čuti.

"I kad uzlijeće, ja čujem kad uzlijeće, ja sam tu dolje na jednom ćošku, onda ja vidim kud ide.“ kaže Dmitar. No ovaj je zrakoplov satima kružio nad Osijekom i građane poticao na razmišljanje. Jelena dodaje da je mislila da mu ne dozvoljavaju da sleti.

A kada bi se i činilo da slijeće, ne bi se spustio na pistu, nego bi ponovno uzletio.

"Pa da, ode dalje, mi gledamo što je i to je to, ništa posebno", govori kroz smijeh Ana.

Osim ipak - neobičnog načina leta.

"On ide vamo tamo, kreće, u krug ide, šeta, kao da šeta, nešto traži.“ kaže Jelena.

Tražio signale

I uistinu je tražio navigacijske signale i specijalnom opremom provjeravao njihovu točnost i pouzdanost u stvarnim uvjetima.

"To je tip zrakoplova Piaggio, dvomotorni avion turbo, koji ima specijalno ugrađenu opremu i on ide po Europi, kako iz koje države i certificira sve aerodrome i prilazne uređaje", kaže pilot Miroslav Vlašić.

Pa je tako u suradnji s kontrolom zračne plovidbe kalibrirao i sve potrebno na Zračnoj luci Osijek.

"Kalibriraju se svi navigacijski uređaji, radari, transponderi i instrumenti unutar samoga zrakoplova, a sve u cilju povećanja sigurnosti zračnog prometa.“ kaže Tihomir Pejin, direktor Zračne luke Osijek.

Jer i najbolji piloti potvrđuju da bez pouzdanih letačkih uređaja nema ni sigurnog leta.

"Kada su složeni meteo uvjeti, kada je velika magla, niska oblačnost, nevrijeme i tako dalje, onda nam u svakom slučaju dobro dođu ovako kada se naprave uređaji koji su 100 posto sigurni", kaže Miroslav Vlašić.

Zato je sve sigurno i pri neobičnim prizorima vježbanja slijetanja i uzlijetanja koja zbunjuju građane.

Ljudi zovu u panici

"Uvijek je bilo upita što se događa, avion ne može sletjeti, pa ljudi zovu u panici, pa onda mi nastojimo s vremena na vrijeme preventivno djelovati, obavijestiti javnost točno što se događa.“ kaže Tihomir Pejin. I da nema razloga za uznemirenost. Susjedi zračne luke, na gromoglasne zvukove već su navikli.

"Čujem, ali mene to ne smeta i gotovo, što da kažem, ljudi rade svoj posao", kaže Ivka.

"Čuješ ga, sad ono, može sletjeti kod mene u bašču, nemam ništa protiv", kaže kroz smijeh Branislav.

Zrakoplov koji je danas uspješno obavio kalibracijski let sletio je u zračnu luku, a nakon ovog leta i drugi bi trebali biti mirni - na sigurnim rutama i u sigurnim rukama.