Na paškoj plaži ruše nezakonito izgrađene objekte: 'Pozdravljamo postupanje'

VELIKA AKCIJA /

Velika akcija državnog inspektorata na otoku Pagu. Na paškoj plaži Katarelac u blizini poznate plaže Zrće počelo je rušenje čak 119 smještajnih objekata u kamp resortu i 5 ugostiteljskih objekata među kojima i manji klubovi kao i restorani. Klubovi su izgrađeni uz poznatu party destinaciju 2012. godine, a resort je građen od 2016. Od tada su radili bez građevinskih dozvola. Turistička inspekcija ih je zatvorila u lipnju. Trošak uklanjanja objekata platit će investitori, a vrijednost radova procjenjuje se na 720 tisuća eura.

Martin Varenina, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje Zadarske županije rekao je:

"Svakako pozdravljamo postupanje prema nezakonito izgrađenim objektima, uklanjanje bespravno izgrađenih zgrada na području cijelog otoka Paga. Na predmetnom području nalaze se tri objekta koja su legalizirana u sklopu projekta legalizacije dok ostali objekti, prema našim saznanjima dakako, nemaju valjane akte za gradnju".