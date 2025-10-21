Vlasnica građevinske firme (19) svoje radnike strpala u podrum: Žive u nehumanim uvjetima bez wc-a

Preko dana rade na skeli a noću odmaraju iza ovih rešetaka. Osam stranih radnika u Bjelovaru poslodavac je smjestio u podrum zgrade.

"Stanari su rekli da mogu biti dolje", kaže otac vlasnice građevinske tvrtke, Ivica Zejnović i dodaje da postoji "topla tuš kabina i tri wc-a".

Da nemaju kupaonicu u podrumu u kojem žive potvrđuju i radnici.

"Dolje kupatila nema, samo wc ima. Ne treba meni svaki dan kupatilo", kaže

Radnici u Bjelovaru na ovoj zgradi rade oko mjesec dana. Smještaj u obiteljskoj kući koji su isprva dogovorili nije bio prikladan, pa im je u dogovoru s predstavnikom stanara ugovoren smještaj u podrumu zgrade koju obnavljaju.

'To je sramota'

No ni ovdje, smatraju susjedi koji to gledaju, uvjeti nisu dobri.

"Sramota u kojim nehumanim uvjetima oni rade dolje! To je sramota da se tako ljudi izrabljuju. Jeste snimali dolje, pa snimite to je sramota!“, kaže jedna od susjeda.

Ulazak u podrum RTL-ovoj ekipi zabranila je vlasnica građevinske tvrtke, Gabriela Zejnić (19) koja je ondje došla sa svojom majkom.

Na pitanje 'je li istina da radnici spavaju na ležaljkama i sklopivim krevetima', Gabriela potvrđuje da je istina.

"Sanitarni čvor imaju. Mi smo njima donijeli madrace s kreveta sve da imaju gdje spavati dok ne nađemo nešto bolje", kaže vlasnica tvrtke.

Neki susjedi ne vide problem

Bolji smještaj su pronašli, no još, kaže nije spreman pa radnici ostaju gdje jesu. Dio susjeda ipak smatra da je stvar prenapuhana.

"To nije podrum, to je suteren! Imaju radijatore, grijanje!", kaže jedan od susjeda.

Predstavnik stanara pred kamere nije htio. S njime smo se čuli telefonski – i uvjerava da u podrumu postoji grijanje, iako i on mijenja svoju priču.

"Ima tuš kabina ima wc, dva wc-a", uvjerava Zlatko Ivičić, predstavnik stanara. Međutim nama je izvođač radova rekao da nema tuš kabine da se oni tuširaju negdje stotinjak stotinjak metara dalje", kaže Ivičić koji ipak dodaje: "Nije stotinjak metara dalje nego u sklopu kotlovnice“.

A to je preko puta zgrade. Tuševi bi prema Pravilniku o boravku državljana stranih zemalja u Hrvatskoj trebali biti dostupni. U petak je po anonimnoj prijavi na teren izašao Državni inspektorat – i kako nam potvrđuju - uvjeti u kojima su zatekli radnike – nisu bili adekvatni. No to nije jedini prekršaj koji je utvrđen.

Kazna Inspektorata još se čeka

"Utvrđeno je da oni posjeduju važeće dozvole za rad, no utvrđeno je da poslodavac nije u roku 3 dana promijenio boravište", kaže Tanja Marinić, glasnogovornica PU bjelovarsko - bilogorske.

Za te će prekršaje 19-godišnja direktorica tvrtke platiti kaznu po radniku u iznosu 100 – 700 eura. Za neadekvatan smještaj Državni inspektorat bi trebao izreći kaznu, ali rješenje još nije stiglo. Odgovor Inspektorata o epilogu slučaja još se očekuje.