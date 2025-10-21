Ante (83) je, vjerovali ili ne, student i živi u domu: 'Plačem za voljenom ženom'

Poput mnogih drugih zagrebačkih studenata i ovaj živi u domu, ali ne studentskom nego onom za starije. Ante Pađen (83), arhitekt u mirovini svoju je malu sobicu natrpao priručnicima, rječnicima i knjigama.

"Ja nikad nisam pao nijedan ispit jer sam ja takav čovjek. Ja sam čovjek koji ako hoću napravit ove cipele ja ću ih napravit makar nisam šuster i ta upornost je meni davala ocjene na neki način", rekao je Ante Pađen.

Nemojte da vas prevari to što nikad nije pao ispit. Nije on štreber koji samo uči. Svako jutro je na gimnastici, pjeva s ostalim korisnicima i piše igrokaz o njima.

Iako je stariji od svih kolega i profesora, na fakultetu je odslušao sva predavanja.

Pađen je na izvanrednom studiju teologije kojeg u potpunosti plaća sam.

Svaku večer moli krunicu za svoju pokojnu suprugu

Ponosan otac trojice sinova, djed četvero unučadi i udovac koji voljenu ženu nikad nije prebolio.

"Ja svaku večer molim krunicu i plačem za njom", kaže Ante.

Zbog voljenih, između ostalog, ovo i radi. Želi njima i ostalima prenijeti svoja istraživanja i zapažanja koja je sabrao u knjizi naziva Oporuka.

"Bitno je da postoji u svemiru, netko je stvorio harmoniju", kaže Ante u knjizi i dodaje da postoji samo jedan svemir u koji odlaze sve duše kada umru.

Obitelji je ostavio i pravu oporuku na kraju knjige. Pismo je to koje želi da netko od njih naglas pročita na njegovu posljednjem ispraćaju.

Tražit će da njegova knjiga bude i njegov završni rad. A do tada ostaje samo ispit Novi zavjet o kojem je prije mislio da zna sve.

"Vidio sam da pojma nemam. Ja sam riješio testove, ja sam rekao: Profesore, ja neću polagati ispit", kaže Ante koji ipak priznaje da je ispit iz Novog zavjeta pao.

Pao ili prošao, jedno je sigurno: školu života, upornosti i snage gospodin Ante je svladao. I to s uspjehom - odličan.