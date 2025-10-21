Ima ih 17 tisuća, marljivi su i uče jezik: Evo kako su se u Hrvatsku uklopili filipinski radnici

LJUDI BLISKI NAMA /

Je li moguće da on tako dobro govori hrvatski jezik? Pomislila sam nekidan kad mi se u kvartovskoj trgovini na tečnom hrvatskom obratio filipinski radnik. Sigurna sam da ste i vi doživjeli nešto slično: Filipinci i Filipinke koje su zaposleni u pekarama, kafićima ili kao poštari: često jako dobro barataju hrvatskim. Da su nadareni kad je riječ o jezicima, i da su se u Hrvatsku dobro uklopili misli i državni tajnik Ministarstva rada. Više pogledajte u prilogu